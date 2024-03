Video/ Cremona Venezia (92-90) sintesi e highlights: Denegri ne mette 23! (Lega A, 24 marzo 2024)

VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI CREMONA VENEZIA: LA SINTESI

Al Palasport Mario Radi la Vanoli Basket Cremona supera l’Umana Reyer Venezia per 92 a 90 come vedremo nel video della sintesi e degli highlights della serata. Nel primo tempo le due compagini si affrontano subito a viso scoperto segnando parecchio anche se sono i padroni di casa allenati da coach Cavina a spuntarla dimostrandosi più efficaci nei tiri liberi ed in quelli dalla distanza. I minuti scorrono sul cronometro e gli orogranata tentano di corregge immediatamente le disattenzioni mostrate in avvio imponendosi, soprattutto tramite il 5 a 0 nelle palle perse, in questa fase del match così da chiudere in parità al riposo.

Nel secondo tempo, al rientro sul parquet dagli spogliatoi dopo l’intervallo lungo, il copione non pare cambiare rispetto a quanto ammirato sul finire della frazione di gioco precedente ed i lagunari continuano a tenere il piede premuto sull’acceleratore surclassando i lombardi con un parziale importante di 30 a 17 vinto in particolare grazie alla maggior precisione in attacco, come si può leggere dal 60% contro il 40% complessivo registrato al tiro.

Nell’ultima parte dell’incontro i biancoblu ritrovano quella brillantezza che li aveva contraddistini in avvio e riescono così ad avere la meglio sull’Umana agendo meglio a rimbalzo, perdendo meno palle e prestando maggior attenzione pure sotto l’aspetto disciplinare. I due punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo ventiquattresimo turno di campionato permettono alla Vanoli Cremona di salire a quota 20 nella classifica della Lega A mentre la Reyer Venezia non si muove, rimanendo ferma a 32 punti.

VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI CREMONA VENEZIA: IL TABELLINO

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come la partita sia stata molto combattuta a cominciare dalla verve offensiva della Reyer, il 48.4% contro il 44.8%, che ha anche rubato più palle, 11 a 5, ed ha effettuato più stoppate rispetto a Cremona, 0 a 2. I lombardi hanno però agito meglio a rimbalzo, 37 a 33 totali dei quali 12 a 8 in attacco e 25 pari in difesa, e perso meno palle, 14 a 17. Il miglior marcatore assoluto della serata è stato il numero undici Davide Denegri grazie ai 23 punti messi a segno per la Vanoli. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la squadra più scorretta della serata è stata Cremona a causa del 26 a 23 nel computo dei falli personali commessi.

VANOLI CREMONA – Adrian, Pecchia, Denegri, Mccullough, Golden. Panchina: Lacey, Piccoli, Zanotti, Eboua, Davis. Coach: Demis Cavina.

REYER VENEZIA – Spissu, Casarin, Simms, Tucker, Tessitori. Panchina: Heidegger, De Nicolao, O’Connell, Janelidze, Kabengele, Wiltjer, Vanin. Coach: Neven Spahija.

GUARDA IL VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI CREMONA VENEZIA













