Video/ Cremonese Bologna (1-5) gol e highlights: sconfitta pesante per i lombardi

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CREMONESE BOLOGNA: LA SINTESI

Allo Stadio Giovanni Zini il Bologna supera in trasferta la Cremonese per 5 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo sembrano essere i padroni di casa allenati da mister Ballardini a tentare di prendere in mano il controllo delle operazioni provando ad affacciarsi in zona offensiva anche al 5′ con Tsadjout che tuttavia arriva in ritardo sul lancio di Sernicola. Gli ospiti guidati dal tecnico Thiago Motta rispondono riuscendo a passare in vantaggio al 14′ grazie alla rete messa a segno da Arnautovic, autore di un colpo di testa vincente su assist di Barrow. I minuti scorrono sul cronometro ed i rossoblu insistono con lo spunto di Orsolini al 17′ oltre a trovare poi il gol del raddoppio al 27′ per merito di Ferguson, sugli sviluppi del calcio d’angolo battuto dallo stesso Orsolini. Il tris arriva quindi al 45’+3′ con il gol siglato di testa da Posch, pure lui liberato da un corner di Orsolini.

DIRETTA/ Cremonese Bologna (risultato finale 1-5): inutile il gol segnato da Ciofani

Nel secondo tempo il copione del match pare ripetersi rispetto a quanto ammirato in precedenza e gli emiliani vanno al tiro alto sopra la traversa con Barrow al 50′. I lombardi suonano la carica al 53′ con la punizione di Castagnetti ribattuta dalla barriera bolognese dopo che Okereke, pericolosi pure nel finale della prima frazione di gioco, aveva centrato il compagno al 48′. Nell’ultima parte dell’incontro le Tigri si vedono negare un calcio di rigore al 62′ dal VAR, intervenuto per scagionare Bonifazi da un presunto fallo di mano, ed i Felsinei calano il poker in contropiede al 63′ con Orsolini, espulso per doppia ammonizione al 73′. Nonostante l’inferiorità numerica, il neo entrato Sansone contribuisce, con l’aiuto di Barrow, alla cinquina realizzata all’81’ e sul fronte opposto Ciofani, liberato da Lochoshvili, va a segno inutilmente al 90’+1′.

Diretta/ Atalanta Bologna Primavera (risultato finale 1-2): gran colpaccio rossoblù!

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Paolo Valeri, proveniente dalla sezione di Roma 2, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Buonaiuto da un lato, Orsolini, in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo trentaseiesimo turno di campionato permettono al Bologna di salire a quota 50 nella classifica della Serie A mentre la Cremonese non si muove, rimanendo ferma a 24 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CREMONESE BOLOGNA: IL TABELLINO

Cremonese-Bologna 1 a 5 (p.t. 0-3)

VIDEO/ Bologna Roma (0-0) gol e highlights: tante assenze, nessun gol

Reti: 14′ Arnautovic(B); 27′ Ferguson(B); 45’+1′ Posch(B); 63′ Orsolini(B); 81′ Sansone(B); 90’+1′ Ciofani(C).

Assist: 14′, 81′ Barrow(B); 45’+1′ Orsolini(B); 90’+1′ Locoshvili(C).

CREMONESE (4-2-3-1) – Carnesecchi; Sernicola(77′ Afena-Gyan), Chiriches(64′ Locoshvili), Vasquez, Valeri; Castagnetti(71′ Quagliata), Meitè, Pickel; Galdames(46′ Buonaiuto); Okereke, Tsadjout(46′ Ciofani). A disposizione: Saro, Sarr, Aiwu, Bianchetti, Ghiglione, Acella, Ferrari. All.: Ballardini.

BOLOGNA (4-2-3-1) – Skorupski; Posch(65′ De Silvestri), Bonifazi, Lucumì, Cambiaso; Ferguson(59′ Aebischer), Schouten(65′ Medel), Dominguez(50′ Moro); Orsolini, Arnautovic(77′ Sansone), Barrow. A disposizione: Bardi, Ravaglia, Sosa, Zirkzee, Lykogiannis, Pyythia. All.: T. Motta.

Arbitro: Paolo Valeri (sezione di Roma 2).

Ammoniti: 30′, 73′ Orsolini(B); 86′ Buonaiuto(C).

Espulsi: 73′ Orsolini(B).

© RIPRODUZIONE RISERVATA