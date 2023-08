Video/ Cremonese Catanzaro (0-0) gol e highlights: porte inviolate alla prima di campionato (Serie B)

VIDEO CREMONESE CATANZARO (0-0): RETI INVIOLATE

Pronti partenza via per Cremonese Catanzaro in questa prima giornata di Serie B, la squadra di casa appena retrocessa dalla massima serie affronta una neopromossa che nella scorsa stagione ha dominato la Lega Pro. Infatti il Catanzaro fa il gioco e rischia anche di passare subito in vantaggio grazie ad un’invenzione di Iemmello che passa la palla al suo compagno d’attacco che spreca malamente. La Cremonese di Ballardini invece rimane più attendista e cerca di creare qualche azione pericolosa dai piedi di Zanimacchia e Sernicola, i due uomini più in forma in questo avvio di partita per i padroni di casa. I due riescono più volte a servire la punta di attacco che però non riesce mai ad avere l’occasione giusta per tirare.

Prima frazione di gara di Cremone Catanzaro che volge al termine, un primo tempo molto tattico con molti spunti nei primi venti minuti che poi man mano sono calati con il passare del tempo. Le due squadre devono ancora smaltire il lavoro estivo e questo influisce molto sulle condizioni di gioco. Questo non significa che qualche lampo però non ci sia stato. Infatti Ravanelli, il perno del centrocampo grigiorosso riesce ad imbucare per Vazquez dentro l’area di rigore, il risultato però è stato alquanto debole e il tiro non ha minimamente impensierito il portiere del Catanzaro, praticamente un passaggio tra le braccia dell’estremo difensore.

CREMONESE CATANZARO, IL SECONDO TEMPO

Riprende con il secondo tempo Cremonese Catanzaro con molti squilli da parte della formazione di Ballardini che sembra avere un po’ di benzina in più rispetto agli avversari. Prima ci pensa Afena a far tremare gli ospiti dopo qualche scambio di prima con Vazquez ma al momento del tiro non riesce a concretizzare il giocatore della Roma. Poi Sernicola prova un colpo da fuori che viene deviato da un giocatore in calcio d’angolo. La sensazione è che il Catanzaro non riesca più ad imporre il proprio gioco a differenza della Cremonese che invece ha ancora abbastanza energie, questo assedio potrebbe portare a diversi goal nei prossimi minuti anche se la squadra ospite continua a difendere molto bene.

Termina Cremonese Catanzaro, una gara che nel finale ha sorpreso sia i tifosi che gli addetti ai lavori per via di come il Catanzaro ha tirato fuori i denti, affrontando la Cremonese, anche se in senso lato potrebbe essere la Serie B in generale, con le unghie e con i denti senza paura. L’ingresso in campo di Donnarumma ha dato nuovi stimoli alla squadra ospite che ha cercato in tutti i modi di portare i tre punti a casa. La Cremonese invece negli ultimi dieci minuti ha provato una sostanziale stanchezza collettiva, figlia forse delle accelerate che hanno contraddistinto la prima parte del secondo tempo. La finalizzazione è venuta a mancare nonostante un ottimo lavoro in fase di costruzione di gioco.

CREMONESE CATANZARO, IL TABELLINO

CREMONESE: Sarr M. (Portiere), Sernicola L., Bianchetti M., Ravanelli L., Quagliata G., Bertolacci A. (dal 26′ st Castagnetti M.), Abrego G. (dal 39′ st Buonaiuto C.), Zanimacchia L. (dal 39′ st Ciofani D.), Vazquez F., Afena-Gyan F., Tsadjout F. (dal 34′ st Pickel C.). A disposizione: Aiwu E., Collocolo M., Ghiglione P., Jungdal A. (Portiere), Lochoshvili L., Milanese T., Saro G. (Portiere), Sekulov N. Allenatore: Ballardini D..

CATANZARO: Fulignati A. (Portiere), Situm M., Scognamillo S., Brighenti N., Veroli D. (dal 34′ st Brignola E.), Oliveri A. (dal 21′ st Katseris P.), Ghion A. (dal 33′ st Pontisso S.), Verna L., Vandeputte J., Biasci T. (dal 21′ st Donnarumma A.), Iemmello P. (dal 42′ st Sounas D.). A disposizione: Belpanno C., Borrelli E. (Portiere), Curcio A., Krastev D., Pompetti M., Sala A. (Portiere) Allenatore: Vivarini V..

Ammonizioni: al 5′ st Quagliata G. (Cremonese), al 24′ st Bertolacci A. (Cremonese), al 28′ st Afena-Gyan F. (Cremonese) al 11′ pt Vandeputte J. (Catanzaro).

