LA SINTESI DEL VIDEO CREMONESE CATANZARO: GOL E HIGHLIGHTS

Allo Stadio Giovanni Zini la Cremonese stravince in casa per 4 a 0 contro il Catanzaro. Nel primo tempo i lombardi sembrano cominciare bene salvo non sfruttare un’ottima occasione subito al 12′ con De Luca, impreciso poi pure al 16′.

Neanche Azzi dimostra di saper fare di meglio al 27′. Le Aquile tentano di combinare qualcosa con Pompetti al 29′ senza cogliere di sorpresa Fulignati e tirano un sospiro di sollievo quando l’errato rinvio di di Pigliacelli, che centra un suo compagno, non si rivela fatale al 31′. I grigiorossi spezzano l’equilibrio al 32′ quando Johnsen approfitta di un erroraccio commesso da un incerto Pittarello.

Nel secondo tempo lo stesso Pompetti non si fa perdonare al 49′ e Johnsen va vicino al raddoppio fallendo una doppia chance al 53′. Nel finale il solito Johnsen al 57′ coglie un palo ed al 65′ è Ravanelli a siglare il gol del raddoppio su suggerimento di Vandeputte. Al 70′ torna a farsi vedere De Luca che trasforma il calcio di rigore assegnato per il fallo di mano commesso da Pagano e regala pure al 76′ il passaggio vincente per la doppietta personale firmata da Johnsen, valevole inoltre per il poker definitivo.

GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS DEL VIDEO CREMONESE CATANZARO