Video Cremonese Cesena Primavera (risultato finale 2-2) gol e highlights della gara valida per la tredicesima giornata della Primavera 1 2025/2026.
VIDEO CREMONESE CESENA PRIMAVERA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
Al Campo Amadio Soldi di Cremona la Cremonese Primavera non va oltre un pareggio per 2 a 2 contro i pari categoria del Cesena Under 20. Nel primo tempo i bianconeri impegnano al 5′ Cassin con una rovesciata innocua di Rossetti ed i grigiorossi rispondono fallendo con un paio di tentativi al 9′ di Ragnoli Galli insieme al tiro alto di Lamorte del 12′.
E’ proprio Ragnoli Galli al 14′ a siglare il gol del vantaggio in ripartenza tramite un pallone da lui stesso recuperato. I ragazzi del Cavalluccio provano a ripristinare l’equilibrio forzando Cassin alla deviazione in angolo al 18′ sul colpo di testa di Galvagno ed al 22′ raggiungono il loro scopo grazie alla rete firmata da Bertaccini, direttamente su calcio di punizione. I grigiorossi mancano lo specchio della porta per poco al 25′ dalla distanza con Gashi.
Nel secondo tempo i lombardi insistono senza finalizzare un paio di spunti interessanti al 65′ con Ragnoli Galli, disinnescato da Casadei prima e da Fontana poi. Nel finale i romagnoli sprecano una chance colossale al 71′ quando Cassin neutralizza il calcio di rigore battuto da Rossetti ed assegnato per l’intervento irregolare di Zilio nei confronti di Papa Wade e restano addirittura in inferiorità numerica dal 77′ quando Ribello rimedia un cartellino rosso diretto per il brutto fallo commesso su Ragnoli Galli.
Le Tigri prendono le misure all’80’ con Sivieri e ripassano definitivamente in vantaggio all’84’ con il gol segnato da Prendi, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. I giovani di mister Nicola Campedelli ristabiliscono la parità una volta per tutte nel recupero al 90’+4′ col il colpo di testa vincente di Ricci, agevolato da un’inaspettata incertezza di Cassin.
Questo pari porta un solo punto nelle tasche della Cremonese U20 che raggiunge così quota cinque. Il risultato maturato soltanto nei minuti finali nella tredicesima giornata del campionato Primavera 1 2025/2026 manda invece il Cesena U20 a ventidue punti, migliorando così il bottino con il quale si era presentato a questo appuntamento domenicale.