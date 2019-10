Video/ Cremonese Cittadella (0-2): highlights e gol, bel colpo dei veneti (Serie B)

Ecco il video di Cremonese Cittadella, che si è giocata allo stadio Zini nel programma della settima giornata del campionato di Serie B. Il Cittadella prosegue nella sua risalita in campionato riuscendo ad avere la meglio su una Cremonese che paga soprattutto l’episodio dell’espulsione di Valzania nel primo tempo. Ma anche il gol a freddo subito, visto che i veneti sbloccano il risultato allo stadio Giovanni Zini dopo appena 2′ grazie a Luppi, che sfrutta un affondo di Diaw inserendosi all’altezza del primo palo e battendo Ravaglia. La Cremonese prova a organizzare una reazione, ma Valzania viene ammonito due volte nel giro di 28′ e lascia la squadra in dieci uomini con più di un’ora (e relativi recuperi) ancora da giocare. Il Cittadella, che aveva arretrato il baricentro dopo il gol segnato, ritrova forza e cerca il raddoppio già prima della fine del primo tempo, con Ravaglia che dice no alla possibile doppietta di Luppi.

VIDEO CREMONESE CITTADELLA: IL SECONDO TEMPO

Il copione di Cremonese Cittadella non cambia nella ripresa, con Celar e ancora Luppi che vanno vicini al secondo gol per il Cittadella e la Cremonese che prova a scuotere un attacco abulico con l’inserimento in campo di Daniel Ciofani. Ma la situazione resta complicata, il Cittadella attende il momento giusto per colpire e chiudere definitivamente la partita e lo trova al 36′, con Vrioni che si avventa su una respinta di Ravaglia e serve a Diaw il più comodo dei palloni per lo 0-2. Il match si chiude così, con un’altra sconfitta per una Cremonese che fa della discontinuità il suo peggior difetto di inizio stagione, mentre dopo la falsa partenza delle prime partite il Cittadella risale ancora in classifica, dimostrando di poter quantomeno coltivare ambizioni di play off anche quest’anno.

CREMONESE CITTADELLA, VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA



