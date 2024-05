Video/ Cremonese Cittadella (3-0) gol e highlights: apre Coda dal dischetto! (Serie B, 10 maggio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CREMONESE CITTADELLA: LA SINTESI

Allo Stadio Giovanni Zini la Cremonese ha la meglio sul Cittadella con un netto 3 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i grigiorossi si disperano subito in avvio di gara al 6′ quando il VAR interviene per annullare un gol di Zanimacchia per colpa di una posizione di fuorigioco ravvisata dal direttore di gara ma gli uomini di Giovanni Stroppa spezzano comunque l’equilibrio al 17′ con la rete del vantaggio firmato da Coda, bravo a trasformare il calcio di rigore fischiato per il fallo commesso da Sottini nei confronti dei Bianchetti.

Proprio lo stesso Bianchetti firma il gol del raddoppio al 36′ capitalizzando l’assist dalla sinistra offertogli da Quagliata con un bel colpo di testa vincente. Nel secondo tempo i granata suonano la carica centrando la traversa immediatamente al 49′ con una giocata di Pittarello ed i Tigrotti si vedono negare un’altra rete al 50′ quando la gioia di Buonaiuto viene cancellata dal VAR a causa di un fallo di Zanimacchia su Maistrello. Nel finale ci pensa Johnsen a chiudere i conti in maniera definitiva con il gol del tris calato all’88’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Kevin Bonacina di Bergamo ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Lochoshvili al 54′ e Johnsen all’82’ da un lato, Pittarello al 12′, Mastrantonio al 40′ dall’altro. La vittoria conquistata in quest’ultima trentottesima giornata del campionato cadetto consegna tre punti alla Cremonese che raggiunge così quota 67 mentre il Cittadella rimane invece fermo a 46 punti nella classifica della Serie B 2023/2024.

