Video/ Cremonese Como (2-0) gol e highlights: grigiorossi lanciatissimi! (Serie B)

VIDEO CREMONESE COMO (2-0): I GRIGIOROSSI VOLANO!

Assieme a Pisa, Brescia e Benevento, la Cremonese fa parte del quartetto di squadre che ha tutte le carte in regola per puntare alla promozione diretta in Serie A. Tra le mura amiche dello Zini la squadra di Pecchia conquista la quarta vittoria consecutiva battendo il Como per 2-0, i grigiorossi trovano subito via del gol e il parziale cambia già al 4’ grazie alla sponda vincente di Varnier per l’inserimento di Buonaiuto che fulmina Facchin e sblocca la contesa. La reazione dei lariani non si fa attendere, La Gumina costringe Carnesecchi a timbrare il cartellino e Arrigoni pareggia i conti su suggerimento di Cerri – che aveva pure sbagliato il primo controllo riuscendo comunque a mantenere il possesso del pallone – ma a salvare i padroni di casa ci pensa l’assistente di Gariglio che segnala una posizione di offside.

Scampato il pericolo la Cremonese torna ad attaccare con Zanimacchia che sfiora il palo. Nella ripresa arriva una nuova svolta del match quando Vignali, già ammonito, interviene nettamente in ritardo su Valeri, inevitabile il secondo giallo per il terzino di Gattuso con gli ospiti che restano in inferiorità numerica. Con l’uomo in meno il Como soccombe agli avversari che a un quarto d’ora dal novantesimo mettono i tre punti in cassaforte con i nuovi entrati Di Carmine – autore dell’assist – e Baez – che deposita indisturbato in rete. Una sconfitta che poteva essere ben più pesante per i lariani – che possono comunque recriminare per l’incrocio dei pali scheggiato da Cagnano – se non fosse stato per le parate di Facchin che nell’arco dei novanta minuti ha detto di no all’ex-attaccante del Verona, Vido, Deli e Valzania, oltre a negare la doppietta al centravanti uruguaiano. L’unica brutta notizia per Pecchia arriva dalla squalifica di Castagnetti che era diffidato e quindi salterà la prossima trasferta di Lecce.

VIDEO CREMONESE COMO 2-0, IL TABELLINO

CREMONESE-COMO 2-0 (1-0)

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola (86’ Fiordaliso), Bianchetti, Okoli, Valeri; Castagnetti, Deli (46’ Valzania); Zanimacchia, Gaetano (66’ Di Carmine), Buonaiuto (70’ Fagioli); Vido (46’ Baez). All. Fabio Pecchia.

COMO (4-4-2): Facchin; Vignali, Varnier, Solini, Cagnano (79’ Ioannou); Iovine, H’Maidat (66’ Gatto), Arrigoni, Parigini (66’ Bovolon); Cerri, La Gumina (79’ Gabrielloni). All. Giacomo Gattuso.

ARBITRO: Matteo Gariglio (sez. di Pinerolo).

AMMONITI: 28’ Okoli (Cr), 32’ Vignali (Co), 35’ Gaetano (Cr), 48’ Parigini (Co), 68’ Castagnetti (Cr).

ESPULSO: 57’ Vignali (Co) per somma di ammonizioni.

RECUPERO: 2’ pt, 3’ st.

MARCATORI: 4’ Buonaiuto (Cr), 75’ Baez (Cr).

