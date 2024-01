Video/ Cremonese Cosenza (1-0) gol e highlights: la decide Antov (Serie B, 14 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CREMONESE COSENZA: LA SINTESI

Cremonese Cosenza si sono conclusi i primi venti minuti con un risultato ancora fermo sullo 0-0, ma la partita ha mostrato alcune occasioni e momenti di tensione che hanno tenuto i tifosi con il fiato sospeso. In particolare, Coda della Cremonese ha avuto un’opportunità che ha fatto temere per un possibile gol, ma il suo tiro è uscito a lato di parecchio. Questa occasione ha fatto vibrare gli spalti e ha evidenziato la pericolosità dell’attacco della Cremonese, mentre il Cosenza ha cercato di difendersi con determinazione. La Cremonese sembra impegnata a cercare la via del gol, ma il Cosenza sta resistendo bene e sta mostrando una solida difesa. La partita si sta sviluppando con un buon equilibrio tra le due squadre, e entrambe stanno cercando di prendere in mano il controllo del gioco. I tifosi presenti allo stadio stanno sicuramente vivendo un’esperienza emozionante, con la speranza che le squadre riescano a sbloccare il risultato e a offrire spettacolo nei minuti successivi. La tensione è palpabile sul terreno di gioco, e l’incertezza del punteggio mantiene alta l’attenzione degli spettatori. La partita è ancora aperta, e i prossimi minuti potrebbero portare momenti cruciali che influenzeranno l’esito finale. Resta da vedere quale squadra riuscirà a prendere l’iniziativa e a portarsi in vantaggio in questa affascinante sfida di calcio.

Diretta/ Cremonese Cosenza (risultato finale 1-0): Antov show! (14 gennaio 2024)

Cremonese e Cosenza si è concluso sullo 0-0, ma è stato caratterizzato da un momento di grande tensione quando Tutino del Cosenza ha rischiato di portare in vantaggio la sua squadra. Tuttavia, un miracolo del portiere avversario ha impedito che ciò accadesse, mantenendo il punteggio in parità. L’azione di Tutino ha evidenziato la pericolosità del Cosenza in attacco e la capacità della squadra di creare opportunità concrete per segnare. Nonostante il tentativo minaccioso, il portiere avversario è riuscito a compiere un intervento determinante, preservando così l’integrità della propria porta. Il risultato di 0-0 indica che la partita è ancora aperta e che entrambe le squadre hanno avuto i propri momenti di pericolo. Sarà interessante vedere come si svilupperà la situazione nella seconda metà del match, con entrambe le squadre che probabilmente cercheranno di capitalizzare sulle opportunità create e cercare di sbloccare il punteggio a loro favore. La partita promette ancora emozioni e colpi di scena nel secondo tempo.

Diretta/ Roma Cremonese (risultato finale 2-1): ribaltone! (Coppa Italia, 3 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CREMONESE COSENZA, IL SECONDO TEMPO

La ripresa di Cremonese e Cosenza è iniziata, e nonostante il risultato ancora fermo sullo 0-0, ci sono stati momenti interessanti, come l’occasione creata da Vazquez. Il giocatore sembra aver trovato uno spazio invitante per avviare un tentativo, anche da lontano, cercando di sfruttare le debolezze nella difesa avversaria e mettere alla prova il portiere. Questi momenti possono essere cruciali nel determinare l’andamento della partita. Sarà interessante vedere come entrambe le squadre si adatteranno alle situazioni di gioco e se ci saranno ulteriori occasioni da sfruttare o momenti chiave che porteranno a cambiamenti nel punteggio. Resta da vedere come si svilupperà il resto della partita e se una delle squadre riuscirà a trovare la via del gol.

Probabili formazioni Roma Cremonese/ Quote: Stroppa punta sull'ex? (Coppa Italia, 3 gennaio 2024)

Cremonese e Cosenza si è conclusa con il punteggio finale di 1-0 a favore della Cremonese. La rete decisiva è stata realizzata da Antov su calcio d’angolo, dimostrando l’importanza delle situazioni palla inattiva. La Cremonese riesce così ad ottenere i tre punti in questa sfida. Il Cosenza ha dato battaglia, ma non è riuscito a trovare la via del gol per pareggiare il match. La Cremonese, d’altra parte, ha difeso con successo il proprio vantaggio per assicurarsi la vittoria. Questo risultato avrà sicuramente un impatto sulla classifica e influenzerà la situazione delle due squadre nel contesto del campionato.

CREMONESE COSENZA, IL TABELLINO

CREMONESE: Jungdal A. (Portiere), Antov V., Ravanelli L., Bianchetti M. (dal 33′ st Lochoshvili L.), Ghiglione P. (dal 1′ st Okereke D.), Collocolo M., Castagnetti M., Zanimacchia L. (dal 40′ st Quagliata G.), Sernicola L., Vazquez F. (dal 44′ st Majer Z.), Coda M. (dal 1′ st Tsadjout F.). A disposizione: Abrego G., Afena-Gyan F., Brahja T. (Portiere), Ciofani D., Della Rovere G., Rocchetti Y., Saro G. (Portiere) Allenatore: Stroppa G..

COSENZA: Micai A. (Portiere), Cimino B. (dal 29′ st Rispoli A.), Venturi M., Camporese M., D’Orazio T. (dal 18′ st Frabotta G.), Praszelik M. (dal 38′ st Florenzi A.), Calo G., Zuccon F. (dal 17′ st Voca I.), Marras M., Tutino G., Mazzocchi S. (dal 38′ st Crespi V.). A disposizione: Castelnuovo M. (Portiere), Fontanarosa A., Lai A. (Portiere), Marson L. (Portiere), Meroni A., Viviani M., Zilli M. Allenatore: Caserta F..

RETI: al 31′ st Antov V. (Cremonese) .

AMMONIZIONI: al 22′ pt Ravanelli L. (Cremonese), al 34′ st Collocolo M. (Cremonese), al 45’+6 st Okereke D. (Cremonese) al 23′ pt Praszelik M. (Cosenza), al 8′ st Venturi M. (Cosenza), al 10′ st D’Orazio T. (Cosenza), al 45’+2 st Florenzi A. (Cosenza), al 45’+6 st Camporese M. (Cosenza).

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CREMONESE COSENZA













© RIPRODUZIONE RISERVATA