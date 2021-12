Video/ Cremonese Crotone (3-2) gol e highlights: Zanimacchia chiude il match

La Cremonese supera in rimonta il Crotone per tre reti a due grazie alle reti siglate da Fagioli, Strizzolo e Zanimacchia, che ammireremo tutte nel video Cremonese Crotone 3-2. Il Crotone era andato avanti con Maric per poi accorciare con Benali su rigore. Con questa vittoria la Cremonese vola a quota 29, mentre il Crotone resta a 8. Andiamo a ripercorrere tutte le emozioni del match. Maric! La sblocca il Crotone dopo appena quattro minuti di gioco! Sul cross di Sala arriva Maric in area che non fallisce. La Cremonese prova a reagire con Bonaiuto che la mette in mezzo, Sala chiude tutto. Ciofani ci prova dai venti metri e per un soffio non trova la porta. Il Crotone risponde con Molina, la sfera crea qualche apprensione a Carnesecchi.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Diretta gol: si scende in campo! Live score

Sala pesca Molina in area, Crescenzi compie però una chiusura che vale praticamente come un gol. Grande intervento di Okoli che anticipa Maric pronto per la doppietta. Ci prova Buonaiuto che stoppa la sfera e calcia, palla che termina fuori di poco. Strizzolo pesca Buonaiuto in area che fallisce in maniera clamorosa. Cremonese che ora attacca a testa bassa. Fagioli! Arriva il pareggio della Cremonese! Strizzolo parte in contropiede e pesca Fagioli che di destro supera Festa. Termina una prima frazione di gara molto divertente con le due compagini che hanno giocato a viso aperto. Decidono al momento il match tra Cremonese e Crotone Maric e Fagioli.

Diretta/ Monza Frosinone (risultato finale 3-2) video tv: remuntada brianzola!

CLICCA QUI PER IL VIDEO CREMONESE CROTONE 3-2

VIDEO CREMONESE CROTONE: SECONDO TEMPO

Cremonese che inizia come ha terminato la prima frazione, attaccando. Buonaiuto la stoppa in area e calcia, festa para facile. Strizzolo! La ribalta la Cremonese! Fagioli serve il compagno di squadra che, da posizione non facilissima, non lascia scampo a Festa. Il Crotone non ci sta e ci prova con Vulic da fuori area, Carnesecchi risponde presente. Crotone che ora attacca per provare a riprenderla. Ciofani da punizione pesca in area Valzania che al volo per poco non chiude definitivamente la gara. Molina serve Giannotti che in scivolata per poco non trova il gol del pareggio!

DIRETTA/ Cittadella Ascoli (risultato finale 2-0) video tv: veneti in zona playoff!

Zanimacchia! La chiude la Cremonese! Valzania pesca il compagno di squadra che fa finta di calciare con il sinistro, supera il diretto avversario, e poi di destro trova il gol. Sernicola la tocca con una mano in area, calcio di rigore per il Crotone! Sul dischetto si presenta Benali che non sbaglia! Gara ricca di emozioni quella tra Cremonese e Crotone. Baez per Dei, bel tiro su cui Festa si fa trovare pronto. Dopo quattro minuti di recupero il direttore di gara manda le due squadre negli spogliatoi, vince la Cremonese.

VIDEO CREMONESE CROTONE: IL TABELLINO

RETI: 4′ Maric (CRO), 39′ Fagioli (CRE), 51′ Strizzolo (CRE), 73′ Zanimacchia (CRE), 83′ Benali (CRO) su rig.

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Okoli, Crescenzi; Castagnetti, Fagioli (65′ Valzania); Strizzolo (65′ Baez), Gaetano (84′ Deli), Buonaiuto (58′ Zanimacchia); Ciofani (84′ Vido).

A disp.: Ciezkowski, Sarr, Valeri, Ravanelli, Nardi, Meroni, Di Carmine.

All.: Fabio Pecchia

CROTONE (3-5-1-1): Festa; Nedelcearu, Canestrelli, Paz; Molina, Estevez, Vulic (86′ Oddei), Zanellato (66′ Giannotti), Sala (66′ Kargbo); Benali; Maric.

A disp.: Contini, Saro, Cuomo, Visentin, Donsah, Rojasmazora, Borello, Mogos, Schirò.

All.: Pasquale Marino

ARBITRO: Sig. Matteo Marcenaro della sezione di Genova (Assistenti: Sig. Christian Rossi della Spezia e Dario Garzelli di Livorno. Quarto uomo: Sig. Ettore Longo di Cuneo). Var: Sig. Gianluca Manganiello di Pinerolo. A-Var: Sig. Davide Imperiale di Genova.

© RIPRODUZIONE RISERVATA