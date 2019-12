Video/ Cremonese Empoli (1-0): highlights e gol. A Baroni basta Claiton al 35′!

Ottimo successo allo Zini ieri per i grigiorossi nei sedicesimi di finale di Coppa Italia: come si vede nel video di Cremonese Empoli infatti ai lombardi è bastata al rete di Claiton per strappare la vittoria per 1-0 e dunque anche la qualificazione ai prossimi ottavi di finale della manifestazione nazionale. E’ stata comunque una vittoria più che meritata per la Cremonese, davvero dominante in questo incontro complicato, dove poi sono emerse ancora parecchie difficoltà e problemi per la formazione azzurra, che ha dimostrato di non essere ancora fuori dalla crisi, specie dopo i cattivi risultati ottenuti in campionato nelle ultime settimane. La squadra di Muzzi infatti non ha proprio graffiato in questo turno di Coppa Italia: al contrario ovviamente della Cremonese, che trovato il gol al 35’ con Claiton, ha ben interpretato la sfida, limitandosi a gestire le forze (e il risultato) specialmente nelle ripresa. Anzi proprio nel secondo tempo sono i grigiorossi a sfiorare più volte il doppio vantaggio, senza però essere fortunati. E’ quindi una vittoria solida per Baroni e i suoi ragazzi, che nel prossimo turno della Coppa Italia affronteranno la Lazio di Inzaghi.

IL TABELLINO

Cremonese-Empoli 1-0 (1-0 pt)

Cremonese (3-4-2-1): Volpe; Bianchetti (1’ st Migliore), Claiton, Caracciolo; Mogos, Arini, Castagnetti, Renzetti; Soddimo (23’ st Valzania), Palombi; Ceravolo (40’ st Ciofani). All.: Baroni.

Empoli (3-5-2): Provedel; Pirrello, Nikolaou, Veseli; Frattesi (34’ st Ricci), Bajrami, Laribi, Fantacci, Balkovec (18’ st Bandinelli); Mancuso, Piscopo (25’ st Merola). All.: Muzzi.

Arbitro: Amabile di Vicenza (assistenti: Rossi di Novara, Sechi di Sassari. Quarto ufficiale: Illuzzi di Molfetta).

Note – Ammoniti: Claiton (C), Pirrello (E), Castagnetti (C),

Reti: 35’ pt Claiton (C).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI CREMONESE EMPOLI, HIGHLIGHTS E GOL



© RIPRODUZIONE RISERVATA