Video/ Cremonese Fiorentina (0-2) gol e highlights: super risultato per la Viola

Cremonese Fiorentina, una partita che sulla carta dovrebbe favorire la squadra ospite. Nella realtà dei fatti però in questi primi venti minuti, la squadra viola ha faticato a macinare gioco e anzi, se non fosse per l’errore di Dessers davanti al portiere, la Fiorentina sarebbe già sotto nel punteggio dopo pochi minuti. L’attaccante olandese della Cremonese infatti su un campanile dentro l’area di rigore della viola, colpisce di testa ma il tiro è troppo alto e Sirigu tira un sospiro di sollievo. La Fiorentina sembra stanca e con poche energie, la scelta di mettere due mediani forse nasce proprio da questa esigenza fisica della squadra di Italiano.

Cremonese Fiorentina, una gara con dei ritmi veramente lenti, figli della pessima condizione fisica della squadra viola, di certo non abituata a giocare ogni tre giorni. Ciononostante, è proprio la Fiorentina ha condurre il match grazie alla rete di Mandragora. Il mediano ex Juventus è riuscito ha insaccare dopo una carambola sui piedi del pallone, il giocatore non ci ha pensato due volte e ha tirato di destro: poco da fare per Carnesecchi, il tiro era molto angolato e di difficile visibilità per la densità di giocatori dentro l’aria piccola.

VIDEO CREMONESE FIORENTINA, IL SECONDO TEMPO

Comincia il secondo tempo della diretta di Cremonese Fiorentina, dove l’arbitro non ha avuto neanche il tempo di fischiare che è arrivato già il gol della Viola firmato dal trio Cabral-Brekalo-Barak, dove quest’ultimo apre per Brekalo che tutto di prima rispedisce per la punta Cabral che praticamente entra in porta con il pallone. Bellissima azione da parte della squadra di Italiano che raddoppia il suo vantaggio su una Cremonese troppo morbida. La squadra allenata da Ballardini infatti su questa azione e sulle successive è rimasta molto morbida e passiva al gioco fatto di intricati passaggi della Fiorentina. Difficile pensare ormai ad una riapertura del match da parte dei padroni di casa.

Terminano anche l’incontro Cremonese Fiorentina, risultato che sorride alla squadra ospite ma sarebbe potuta finire in maniera molto diversa, perché la Viola, nonostante le smanacciate di Italiano, ha abbassato il suo baricentro e questo ha portato a delle grosse occasioni per la squadra di Ballardini. Okereke si crea da solo un turo che mette in seria difficoltà Sirigu, ma la bravura del portiere sardo campione d’Europa non è acqua, e se la Fiorentina può festeggiare una gara a reti inviolate lo può fare grazie al suo intervento miracoloso.

CREMONESE FIORENTINA, IL TABELLINO

CREMONESE FIORENTINA 0-2 (0-1)

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi 6; Ferrari 6, Bianchetti 5.5, Vasquez 6; Sernicola 5.5 (8’st Okereke 5.5), Pickel 5.5 (32’st Ghiglione 6), Galdames 6 (32’st Meité 6), Benassi 5.5, Valeri 5.5; Dessers 5 (14’st Buonaiuto 6), Tsadjout 6 (14’st Ciofani 6). In panchina: Saro, Sarr, Castagnetti, Afena-Gyan, Acella, Quagliata, Lochoshvili. Allenatore: Ballardini 5.

FIORENTINA (4-2-3-1): Sirigu 6.5; Dodò 6.5 (32’st Venuti 6), Milenkovic 6, Martinez Quarta 6, Biraghi 6; Amrabat 6.5, Mandragora 7 (38’st Duncan sv); Ikoné 6.5 (22’st Gonzalez 6), Barak 6.5, Saponara 6 (1’st Brekalo 6); Cabral 6.5 (22’st Jovic 6). In panchina: Cerofolini, Vannucchi, Bonaventura, Castrovilli, Ranieri, Sottil, Bianco, Igor, Kouame. Allenatore: Italiano 6.5.

ARBITRO: Marcenaro

RETI: 28’pt Mandragora; 5’st Cabral.

Ammoniti: Ferrari, Mandragora, Brekalo.

