Video/ Cremonese Lecco (1-0) gol e highlights: decide Castagnetti nel primo tempo (Serie B, 25 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CREMONESE LECCO: LA SINTESI

Allo Stadio Giovanni Zini la Cremonese supera il Lecco per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati da mister Stroppa partono fortissimo affacciandosi pericolosamente in zona offensiva subito al 5′ con Coda e poi anche all’8′ impegnando Saracco con una conclusione di Zanimacchia. I minuti scorrono sul cronometro ed i grigiorossi insistono riuscendo a passare in vantaggio verso il 20′ grazie alla rete messa a segno da Castagnetti, capitalizzando l’assist offertogli dal suo compagno Coda. Gli ospiti allenati dal tecnico Bonazzoli falliscono invece una buona occasione al 28′ con Buso.

Nel secondo tempo i blucelesti devono fare i conti con l’atteggiamento aggressivo dei rivali di giornata in apertura di ripresa ma suonano la carica al 54′ arrivando in ritardo all’appuntamento col pallone sul più bello con Ionita. Nell’ultima parte dell’incontro le tigri colgono un palo con Sernicola al 76′ ed i Manzoniani pareggiano soltanto il conto dei legni centrando la traversa con Caporale nel recupero al 90’+5′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Giacomo Camplone, proveniente dalla sezione di Pescara, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Zanimacchia, Antov, Castagnetti e Vazquez da un lato, Bianconi e Lemmens dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo quattordicesimo turno del campionato cadetto permettono alla Cremonese di salire a quota 25 nella classifica della Serie B mentre il Lecco non si muove, restando fermo a 12 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CREMONESE LECCO: IL TABELLINO

Cremonese-Lecco 1 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 20′ Castagnetti(C).

Assist: 20′ Coda(C).

CREMONESE (3-4-1-2) – Jungdal; Bianchetti, Ravanelli, Antov; Sernicola, Castagnetti, Pickel, Zanimacchia; Buonaiuto; Vazquez, Coda. Allenatore: Stroppa.

LECCO (4-3-3) – Saracco; Degli Innocenti, Celjak, Bianconi, Caporale; Crociata, Sersanti, Ionita; Lepore, Novakovic, Buso. Allenatore: Bonazzoli.

Arbitro: Giacomo Camplone (sezione di Pescara).

Ammoniti: 23′ Bianconi(L); 25′ Zanimacchia(C); 66′ Antov(C); 84′ Lemmens(L); 90’+2′ Castagnetti(C); 90’+4′ Vazquez(C).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CREMONESE LECCO

