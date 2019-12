Video/ Cremonese Livorno (0-0): gli highlights. Nessun gol allo Zini! (Serie B)

Nella 14^ giornata di Serie B assistiamo allo Zini a un piccolo passo in avanti per i labronici ultimi in classifica, l’ennesima giornata no per i grigiorossi che si ritrovano ancora a secco di gol, e che hanno quindi pareggiato per 0-0, coem si vede nel video di Cremonese Livorno. La crisi dell’attacco per la squadra di Baroni inizia a diventare un gravissimo problema, i fischi dei tifosi dello stadio Zini fanno capire che la pazienza per la mancanza di risultati sta per finire. La Cremonese deve subito fare i conti con l’infortunio di Boultam, sostituito al 9′ da Soddimo per un problema al flessore. Al Livorno i ritmi bassi stanno più che mai bene e la Cremonese riesce a pungere solo al 20′ solo con Soddimo, con un colpo di testa. I labronici provano dalla loro ad attaccare con le ripartenze di Marras e Marsura, poi poco da segnalare fino all’intervallo con uno stacco di testa di Daniel Ciofani che crea gli unici grattacapi per Plizzari.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa la Cremonese prova ad aumentare i giri, ma il match resta incolore e le occasioni da gol arrivano col contagocce. La parte conclusiva del match vede i grigiorossi provare ad aumentare i giri ma senza successo. Al 24′ Soddimo sembra spezzare l’incantesimo, trovando però una grande risposta di Plizzari che, seppur poco sollecitato nel corso della partita, si fa trovare prontissimo. Ultimo brivido, un cross teso di Soddimo al 43′ che non trova d’un soffio Mogos pronto al tap-in vincente, quindi nel finale è Agazzi che deve evitare la beffa per i padroni di casa su Murilo. Il match finisce senza reti, la Cremonese deve fare i conti col disappunto dei suoi tifosi, può essere sicuramente più soddisfatto il Livorno.

