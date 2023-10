Video/ Cremonese Parma (1-2) gol e highlights: la capolista va con Man! (Serie B 8^ giornata, 1 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CREMONESE PARMA (1-2): LA PARTITA

Il Parma vince anche a Cremona e conferma la propria leadership in questo primo scorcio del campionato di Serie B 2023/2024. I ducali di Fabio Pecchia faticano le proverbiali sette camicie ma, grazie a due reti nella ripresa, piegano la resistenza di una Cremonese ben messa in campo da Giovanni Stroppa e che, per quanto prodotto nel concitato finale, forse avrebbe meritato qualcosa di più. Il primo tempo del match tra i grigiorossi e i gialloblu era terminato a reti bianchi, nonostante due gol (entrambi annullati dal VAR) realizzati al 4′ dal parmense Sohm e al minuto 26 da Vazquez, vicino a firmare il più classico dei gol dell’ex.

Nella ripresa si comincia a ritmi molto alti e sono gli ospiti a passare per primi: è il 54′ quando Hernani si inventa un gran tiro dalla distanza che non dà scampo a Sarr e vale lo 0-1. Il vantaggio parmense dura però appena dieci giri di orologio: al 64′ infatti è Castagnetti a pareggiare con un calcio di punizione che, deviato da Bernabé, si insacca ingannando l’incolpevole Chichizola. Ma oramai il match era stato stappato e, nemmeno il tempo di festeggiare ed ecco i giall0oblu rimettere il muso avanti: passano 120 secondi e Man supera a tu per tu Sarr con un tocco dolcissimo ma deve ringraziare il VAR dato che la rete era stata precedentemente annullata per un presunto offside (66′). Tempo per i lombardi di rimontare ce n’è ma non succede più nulla anche se nel concitato extra-time Ciofani e Coda vanno due volte pericolosamente al tiro prima che l’ultima chance per Sernicola sia preda di Chichizola. Con questo successo il Parma sale a quota 20 e mantiene la vetta mentre la Cremonese resta a 10 punti a metà classifica e perde un’occasione di restare agganciata al treno di vetta.

VIDEO GOL CREMONESE PARMA (1-2) : IL TABELLINO

Cremonese: Sarr; Antov, Ravanelli (dal 46′ Bianchetti), Lochoshvili; Sernicola, Abrego (dal 61′ Okereke), Castagnetti, Collocolo (dall’82’ Ciofani), Zanimacchia (dal 69′ Quagliata); Vazquez (dall’82’ Majer), Coda. A disposizione: Jungdal, Pickel, Valzania, Ghiglione, Rocchetti, Tsadjout, Bertolacci. Allenatore: Giovanni Stroppa.

Parma: Chichizola; Coulibaly, Delprato, Osorio, Di Chiara (dall’87’ Ansaldi); Bernabé, Hernani; Man (dal 72′ Partipilo), Sohm (dal 72′ Begic), Benedyczak (dal 77′ Mihaila); Bonny (dal 77′ Colak). A disposizione: Turk, Corvi, Balogh, Hainaut, Circati, Zagaritis, Haj. Allenatore: Fabio Pecchia.

Reti: 54′ Hernani (P), 64′ Castagnetti (C), 66′ Man (P).

Ammoniti: Vazquez (C), Mihaila (P).

