Video/ Cremonese Parma (3-1) gol e highlights: i grigiorossi in testa (Serie B)

VIDEO CREMONESE PARMA (3-1): GRIGIOROSSI IN TESTA

La Cremonese supera per tre reti ad uno il Parma e si porta momentaneamente in testa alla classifica in attesa dei match di oggi. Baez, Gondo e Zanimacchia firmano il tris con Simy che accorcia le distanze nella ripresa. Andiamo a rivivere tutte le emozioni del match. Valzania, dopo sei minuti di gioco, deve abbandonare il campo per infortunio, al suo posto entra Zanimacchia. Bernabè la mette in mezzo e trova Vazquez, il colpo di testa è facile preda di Carnesecchi. Ottima palla per Di Carmine in area, il centravanti controlla e calcia ma non trova lo specchio della porta. Baez! La sblocca la Cremonese! Grandissima azione di Zanimacchia che assiste in area il suo compagno di squadra, Osorio dimentica la marcatura per il vantaggio della Cremonese. Azione personale di Vazquez che si libera di un avversario al limite dell’area e calcia, sfera respinta dalla difesa della Cremonese. Termina la prima frazione di gara, decide al momento Baez.

VIDEO CREMONESE PARMA: IL SECONDO TEMPO

Gondo calcia da fuori area e per poco non sorprende Colombi. Tutino apparecchia per Vazquez, il tiro viene messo in calcio d’angolo. Gondo! Raddoppia la Cremonese! Fagioli serve per Gondo che da fuori area non lascia scampo a Colombi! Zanimacchia! Tris della Cremonese, affonda il Parma! Baez scende sulla sinistra e serve il compagno di squadra che da solo, in area, supera ancora Colombi. Simy! Il Parma non si arrende e la riapre con l’ex centravanti della Salernitana! Vazquez dentro per Simy che la mette a porta vuota. Grandissima occasione per Simy che fallisce in maniera clamorosa! Bernabè per il centravanti, da solo contro Carnesecchi calcia centrale. Pochi minuti alla fine, ci prova ancora il Parma. Termina il match, la Cremonese vola in testa alla classifica.

VIDEO CREMONESE PARMA: IL TABELLINO

RETI: 20′ Baez (C), 57′ Gondo (C), 59′ Zanimacchia (C), 61′ Simy (P)

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Okoli, Valeri; Castagnetti, Valzania (10′ Zanimacchia, 87′ Strizzolo); Baez, Fagioli (64′ Bartolomei), Rafia (46′ Gondo); Di Carmine (46′ Ciofani).

A disp.: Sarr, Ciezkowski, Casasola, Ravanelli, Buonaiuto, Meroni, Gaetano.

All.: Fabio Pecchia

PARMA (3-4-1-2): Colombi; Osorio, Danilo, Cobbaut (46′ Man); Coulibaly, Bernabé (76′ Brunetta), Sohm, Del Prato (58′ Correia); Vazquez; Benedzycak, Tutino (56′ Simy).

A disp.: Turk, Balogh, Schiattarella, Camara, Bonny, Circati, Oosterwolde, Rispoli.

All.: Giuseppe Iachini

AMMONITI: Fagioli (C), Coulibaly (P), Bernabé (P), Sohm (P), Brunetta (P)

