Video/ Cremonese Perugia (0-3): highlights e gol. Kouan chiude il match al 79′!

VIDEO CREMONESE-PERUGIA (0-3): LA SINTESI

Allo Stadio Giovanni Zini il Perugia supera in trasferta la Cremonese con un netto 3 a 0. Nel primo tempo sono i padroni di casa guidati da mister Pecchia ad affacciarsi pericolosamente in zona offensiva verso il 4′ quando la conclusione dalla distanza di Báez finisce alta sopra lo specchio della porta.

I minuti scorrono sul cronometro ed i lombardi continuano a spingere cogliendo una traversa direttamente su calcio di punizione al 13′ con Di Bartolomei. I biancorossi crescono e trovano un po’ a sorpresa la rete del vantaggio grazie a Lisi, su assist di De Luca al 14′. La Cremonese risponde fallendo un’altra occasione con Baez al 22′ ma il Perugia è difficile da contenere e dopo la punizione di Burrai parata da Carnesecchi al 24′ trova pure il gol del raddoppio al 29′ per merito di Zanandrea, su passaggio di tacco di Lisi. Nel finale del primo tempo i Grifoni rimangono in inferiorità numerica a partire dal 41′ a causa dell’espulsione rimediata per doppia ammonizione da Zanandrea nel giro di pochi minuti.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa i grigiorossi sembrano voler invertire l’andamento della sfida con l’intento di accorciare le distanze. Nell’ultima parte dell’incontro è Kouan a chiudere i conti in maniera definitiva con il tris del 79′, su assist di Falzerano. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Matteo Marchetti, proveniente dalla sezione di Ostia Lido, ha estratto il cartellino giallo per otto volte ammonendo rispettivamente Castagnetti, Vido, Ciofani, Deli da un lato, Zanandrea, in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, Lisi, Chichizola dall’altro.

I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo quinto turno del campionato cadetto permettono al Perugia di salire a quota 8 nella classifica della Serie B mentre la Cremonese non si muove, rimanendo ferma con i suoi 9 punti.

IL TABELLINO

Cremonese-Perugia 0 a 3 (p.t. 0-2)

Reti: 14′ Lisi(P); 29′ Zanandrea(P); 79′ Kouan(P).

CREMONESE (4-3-3) – Carnesecchi; Sernicola(78′ Deli), Bianchetti, Ravanelli, Valeri(46′ Ciofani); Bartolomei(46′ Buonaiuto), Castagnetti(57′ Gaetano), Fagioli; Baez, Di Carmine, Vido(46′ Zanimacchia). A disp.: Ciezkowski, Sarr, Collodel, Meroni, Crescenzi, Dalle Mura, Okoli. All.: Fabio Pecchia.

PERUGIA (3-4-1-2) – Chichizola; Curado, Angella, Zanandrea; Ferrarini(71′ Righetti), Burrai(61′ Vanbaleghem), Segre, Lisi(62′ Falzerano); Kouan(84′ Santoro); Matos, De Luca(46′ Sgarbi). A disp.: Fulignati, Rosi, Gyabuaa, Carretta, Murano, Murgia, Ghion. All.: Massimiliano Alvini.

Arbitro: Matteo Marchetti (sezione di Ostia Lido).

Ammoniti: 5′ Castagnetti(C); 32′, 41′ Zanandrea(P); 36′ Lisi(P); 39′ Vido(C); 55′ Ciofani(C); 55′ Chichizola(P); 81′ Deli(C).

Espulsi: 41′ Zanandrea(P).

