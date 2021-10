Video/ Cremonese Pisa (1-1): highlights e gol. Beruatto e Ciofani decidono il match

VIDEO CREMONESE PISA (1-1): SOLO PARI ALLO ZINI

Abbiamo seguito con grande interesse la sfida tra Cremonese e Pisa con i grigiorossi che hanno sventato in extremis la fuga dei toscani, costretti all’1-1 per la seconda volta in pochi giorni. Dopo essersi fatti raggiungere in piena zona Cesarini dal Pordenone nella gara di domenica scorsa, nel turno infrasettimanale i ragazzi di D’Angelo vedono sfumare i tre punti al 93’ quando Ciofani – entrato da poco – batte Nicolas – che in precedenza gli aveva detto di no con una parata miracolosa – e fa esplodere lo Zini ormai rassegnato alla resa.

Con quattro punti gettati alle ortiche in pochi giorni, la capolista del campionato di Serie B conserva due lunghezze di vantaggio nei confronti di Benevento e Reggina che invece hanno fatto il loro dovere battendo rispettivamente Crotone e Perugia. Il Pisa deve sicuramente sapersi gestire meglio nell’arco dei novanta minuti, non è un caso che la squadra crolli nel finale e si faccia prendere a pallonate dagli avversari di turno che di riffa o di raffa trovano il modo di punirla.

VIDEO CREMONESE PISA (1-1): LA SFIDA

Nel primo tempo gli ospiti hanno giocato decisamente meglio creando i presupposti per portarsi in vantaggio, cosa che è avvenuta al 34’ grazie alla conclusione vincente di Beruatto deviata da Bianchetti che mette fuori causa Carnesecchi. Poco prima dell’intervallo i padroni di casa vanno vicini al pareggio con il colpo di testa di Di Carmine che si posa sull’esterno della rete.

Poi però a inizio ripresa Sibilli si fa murare dal portiere della nazionale under-21 che poi sugli sviluppi del corner successivo devia sul palo la conclusione di De Vitis che poteva chiudere i giochi con largo anticipo. Invece la Cremonese resta sempre in partita fino a mandare in tilt gli avversari e a pareggiare i conti a tempo praticamente scaduto. Un’altra beffa per i pisani che forse non meritavano un epilogo così amaro, ma per compiere il salto di qualità definitivo bisogna passare anche attraverso queste delusioni.

