Video/ Cremonese Pordenone (2-1) gol e highlights: i grigiorossi ribaltano i ramarri

La Cremonese batte il Pordenone per 2-1 ottenendo la quarta vittoria nelle ultime cinque gare, i grigiorossi si allontanano ulteriormente dalle zone calde della classifica e si portano a ridosso dei play-off, a cinque giornate dal termine della regular season gli uomini di Pecchia tenteranno l’assalto alla top 8 non avendo più nulla da perdere visto che ormai sono praticamente salvi. Situazione decisamente più delicata invece per i ramarri che rischiano seriamente di venire risucchiati nella lotta per non retrocedere, considerando che alle loro spalle ci sono squadre come l’Ascoli che corrono e stanno facendo tanti punti in questa fase della stagione. Allo Zini l’arbitro Santoro non fa in tempo a dare il via alle ostilità che ci sono le prime polemiche per un gol annullato a Gaetano, valutato in fuorigioco dall’assistente del direttore di gara anche se le immagini televisive non aiutano a fugare ogni dubbio, di sicuro il VAR avrebbe fatto parecchio comodo in questo caso. Dopo aver sfiorato il vantaggio, i padroni di casa vengono trafitti dagli ospiti che sbloccano la contesa grazie a Ciurria che salta Bianchetti e premia l’inserimento in area di Zammarini che fulmina Carnesecchi. Il numero 33 prova a ricambiare il favore al compagno che non è altrettanto preciso davanti alla porta. Poco dopo la mezz’ora Valeri buca la difesa del Pordenone e pareggia i conti. Nella ripresa la Cremonese completa la rimonta con l’ex-Strizzolo che “tradisce” i suoi vecchi compagni di squadra, i grigiorossi non la chiudono con Buonaiuto e Baez, nel recupero Musiolik da pochi passi manca l’appuntamento con il due pari.

VIDEO CREMONESE PORDENONE 2-1, IL TABELLINO

CREMONESE-PORDENONE 2-1 (1-1)

CREMONESE (4-3-3): Carnesecchi; Fiordaliso, Bianchetti, Ravanelli (46’ Terranova), Valeri (86’ Zortea); Bartolomei, Castagnetti, Valzania (46’ Baez); Buonaiuto (67’ Nardi), Strizzolo (76’ D. Ciofani), Gaetano. All. Fabio Pecchia.

PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; Berra, Barison (84’ Camporese), Bassoli, Falasco (84’ Biondi); Misuraca, Calò (61’ Mallamo), Magnino; Zammarini (73’ Butic); Ciurria, Musiolik. All. Maurizio Domizzi.

ARBITRO: Alberto Santoro (Sez. di Messina).

AMMONITI: 19’ Magnino (P), 30’ Valeri (C), 90’+3’ Bartolomei (C).

RECUPERO: 0’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 5’ Zammarini (P), 35’ Valeri (C), 60’ Strizzolo (C).

VIDEO CREMONESE PORDENONE 2-1, GOL E HIGHLIGHTS

