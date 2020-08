Video/ Cremonese Pordenone (2-2) gol highlights. Tesser: missione compiuta (Serie B)

Botta e risposta tra Cremonese e Pordenone, in una partita spettacolare tra due squadre sostanzialmente già soddisfatte: ammiriamo tutto nel video Cremonese Pordenone. La Cremonese si gode una salvezza in bilico per tutta la stagione e la doppietta del giovane Gaetano, che ha riacciuffato due volte i Ramarri dopo il vantaggio su rigore di Tremolada e il raddoppio di Burrai. I Ramarri si prendono il quarto posto e saltano il primo turno dei play off per la Serie A, risultato pazzesco al primo anno di B della storia del club. CLICCA QUI PER IL VIDEO CREMONESE PORDENONE: GOL E HIGHLIGHTS

VIDEO CREMONESE PORDENONE: LE DICHIARAZIONI

Il tecnico della Cremonese, Bisoli, è pronto ora alle meritate vacanze dopo aver salvato la Cremonese: “La squadra non si abbatte mai, ha subito gol negli unici due tiri in porta degli avversari ma è riuscita a rimontare contro la quarta in classifica. Abbiamo provato qualche variante tattica, i ragazzi mi hanno dato grande disponibilità contro qualunque avversario. Ora vacanze meritate, un mese e mezzo davvero tirato in cui non abbiamo potuto gioire per le vittorie. La Cremonese è una società importante e abbiamo già programmato la ripresa, il 20 agosto.” Attilio Tesser festeggia il pass diretto per le semifinali play off del suo Pordenone: “Missione compiuta. E’ stata una partita giocata con un caldo spaventoso. Andiamo ai play-off direttamente in semifinale. Un piccolo vantaggio rispetto alle squadre che giocano subito ce l’abbiamo. Si è giocato in condizioni veramente difficili. Bisogna farsi trovare pronti. Cittadella e Frosinone se la devono sbrigare prima loro, sono entrambe squadre di spessore. Ci sarà da battagliare e sulla carta saranno molto equilibrate. Dobbiamo avere la serenità di giocarcela toccando la prima parte di un sogno che stiamo inseguendo“.

