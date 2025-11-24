Video Cremonese Roma (risultato finale 1-3) gol e highlights della gara valida per la dodicesima giornata della Serie A 2025/2026.
VIDEO CREMONESE ROMA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
Allo Stadio Giovanni Zini la Roma torna in vetta sconfiggendo in trasferta per 3 a 1 la Cremonese. Nel primo tempo l’atteggiamento propositivo mostrato dai lombardi non porta loro i frutti sperati ed i giallorossi si affacciano invece in avanti subito al 10′ con una conclusione di Cristante, liberato da Soulé, contenuta dalla retroguardia avversaria.
Gli uomini di mister Davide Nicola ci riprovano al quarto d’ora con Bonazzoli mancando per poco la rete del vantaggio che viene tuttavia trovato dalla squadra allenata dal tecnico Gasperini al 17′ con Matias Soulé, su assist di Manu Koné. Al 26′ è Lorenzo Pellegrini a firmare il raddoppio annullato però dal fuorigioco segnalato grazie al VAR e alla mezz’ora di gioco Vandeputte non batte per due volte l’attento Svilar.
Neanche Celik al 38′ ed ancora Pellegrini, disinnescato da Audero, al 39′ vanno di nuovo a segno per la Roma mentre il direttore di gara decide di togliere un calcio di rigore da lui inizialmente assegnato alla Cremonese al 45’+5′ per un fallo di mano di Mancini dopo aver rivisto il cross di Barbieri al VAR. Nel secondo tempo nemmeno Mancini, ispirato dal piazzato di Pellegrini, concretizza al 54′.
Nel finale Soulé va a caccia della doppietta senza trovarla nè al 59′ nè al 62′ e Gasperini lascia i suoi senza una la sua guida venendo espulso per proteste al 62′. E’ invece il neo entrato Evan Ferguson a tornare al gol siglando il raddoppio al 65′ su assist di El Aynoui, anche lui partito dalla panchina mentre Bonazzoli non aggiusta la mira nemmeno al 68′.
Ci pensa Wesley a calare il tris al 69′ con l’aiuto di El Shaarawy e Folino accorcia inutilmente di testa nel recupero al 90’+3′ sul calcio d’angolo battuto da Vazquez per i grigiorossi. La nuova vittoria conquistata nella dodicesima giornata di campionato spinge la Roma in cima alla classifica con ventisette punti. La Cremonese rimedia invece la terza sconfitta consecutiva e rimane dunque ferma a quattordici punti nella graduatoria della Serie A per la stagione 2025/2026.