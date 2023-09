Video/ Cremonese Sampdoria (1-1) gol e highlights: Pedrola risponde a Pickel! (Serie B, 3 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CREMONESE SAMPDORIA: LA SINTESI

Allo Stadio Giovanni Zini le squadre di Cremonese e Sampdoria si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 1 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Ballardini partono forte affacciandosi in zona offensiva specialmente con Buonaiuto tra il 5′ ed il 10′. I minuti scorrono sul cronometro ed i lombardi riescono a passare in vantaggio al 27′ grazie alla rete messa a segno da Pickel.

Gli ospiti guidati dal tecnico Pirlo replicano al 39′ con Pedrola ed al 45’+1′ con Borini ma rischiano sullo spunto di Vazquez al 43′. Nel secondo tempo i blucerchiati suonano la carica con il neo entrato Yepes al 47′ e fermano il pallonetto di Buonaiuto al 55′ con l’intervento di Ferrari. Nell’ultima parte dell’incontro i liguri trovano il gol del pareggio al 61′ per merito di Pedrola liberato da Borini, approfittando pure di un errore commesso da Sarr.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Cosso, proveniente dalla sezione di Reggio Calabria, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Lochoshvili e Pickel da un lato, Stojanovic, Verre, Vieira e Ferrari dall’altro. Il punto conquistato in questo quarto turno di campionato permette rispettivamente alla Cremonese di salire a quota 5 ed alla Sampdoria di portarsi a 2 punti nella classifica della Serie B.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CREMONESE SAMPDORIA: IL TABELLINO

Cremonese-Sampdoria 1 a 1 (p.t. 1-0)

Reti: 28′ Pickel(C); 61′ Pedrola(S).

Assist: 61′ Borini(S).

CREMONESE (4-3-2-1) – Sarr; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Quagliata; Collocolo, Bertolacci, Pickel; Vazquez, Buonaiuto; Coda. Allenatore: Ballardini.

SAMPDORIA (4-3-3) – Stankovic; Stojanovic, Ferrari, Ghilardi, Murru; Depaoli, Ricci, Verre; Pedrola, La Gumina, Borini. Allenatore: Pirlo.

Arbitro: Cosso (sezione di Reggio Calabria).

Arbitro: Cosso (sezione di Reggio Calabria).

Ammoniti: 38′ Lochoshvili(C); 52′ Stojanovic(S); 63′ Verre(S); 79′ Pickel(C); 79′ Vieira(S); 90'+2′ Ferrari(S).













