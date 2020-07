Video/ Cremonese Spezia (0-0): gli highlights. Ravaglia manda il Crotone in Serie A

Nicola Ravaglia è il grande protagonista del video con gli highlights – senza gol – di Cremonese Spezia 0-0, è anche grazie ai suoi interventi se il Crotone può festeggiare con due giornate d’anticipo il ritorno in Serie A. Gli spezzini hanno cercato disperatamente di vincere la partita per sperare ancora nella promozione diretta (anche se ai pitagorici sarebbe poi bastato fare un punto per chiudere i giochi) ma non sono riusciti a buttare giù il muro eretto dall’estremo difensore di Bisoli, bravissimo a non farsi ingannare dal retropassaggio insensato di Terranova che stava per spianare la strada agli avversari. Successivamente ci hanno provato Acampora, Di Gaudio e Bastoni a gonfiare la rete ma tutti e tre hanno trovato l’opposizione dell’estremo difensore locale, semplicemente miracoloso l’anticipo su Gyasi un attimo prima che impattasse il pallone di testa. Insomma, gli ospiti (il match si è disputato allo Zini) non hanno lasciato nulla di intentato e possono tornare a casa con la coscienza a posto, consapevoli di aver fatto il massimo anche se i loro sforzi non sono stati premiati. In ogni caso nei play-off bisognerà assolutamente fare i conti con lo Spezia che resta comunque favorito per il salto di categoria, anche se rischia di perdere Capradossi vittima di una brutta torsione al ginocchio. Per quanto riguarda la Cremonese, un punto da non buttare via, anche perché dietro Pescara e Juve Stabia hanno perso e i punti di margine sulla quintultima sono diventati tre, la salvezza è un obiettivo decisamente alla portata.

LE DICHIARAZIONI

Antonio Di Gaudio è entrato dalla panchina e ha cercato di fare la differenza nel secondo tempo, ma non è riuscito a trascinare i suoi verso il successo: “Potevo fare meglio sul colpo di testa, per il resto ho trovato un portiere superlativo, complimenti a Ravaglia. La Cremonese è una signora squadra che meriterebbe di disputare per i play-off assieme a noi, sapevamo che non era facile vincere qua allo Zini, in ogni caso ci abbiamo provato fino all’ultimo e magari con un po’ più di fortuna saremmo riusciti a portare a casa i tre punti. Ma ci accontentiamo comunque del pareggio, in altre occasioni gare simili le abbiamo addirittura perse, rimane comunque il rammarico per le tante occasioni sprecate. Ora pensiamo a ricaricare le pile, lunedì ci aspetta l’Entella. Durante la stagione abbiamo accusato qualche battuta a vuoto, probabilmente a quest’ora potevamo avere una classifica migliore ma non ci disperiamo, l’importante adesso sarà arrivare tra le prime quattro per giocare il ritorno in casa. Io mi sento meglio, sto ritrovando finalmente un po’ di condizione, rimango sempre a disposizione del mister, anche se si trattasse di giocare per pochi minuti”.

