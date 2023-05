VIDEO/ Cremonese Spezia (2-0) gol e highlights. Ciofani-Vasquez in gol!

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CREMONESE SPEZIA: PUNTI D’ORO PER BALLARDINI

Squadre guardinghe a inizio match, il primo squillo è dello Spezia con Amien che impegna severamente Carnesecchi, reattivo nell’occasione. È super il portiere grigiorosso sul conseguente calcio d’angolo che porta Wisniewski a staccare di testa, ma Carnesecchi è insuperabile. La Cremonese risponde al 14′ con una gran botta di Ciofani che chiama Dragowski alla respinta coi pugni. Verso la fase centrale del primo tempo le due squadre rallentano, con la Cremonese attenta a non prestare il fianco alle ripartenze avversarie. La Cremonese prova ad affacciarsi in avanti con maggiore insistenza. Al 32′ Galdames sbaglia i tempi del passaggio che avrebbe mandato Okereke in porta, lo Spezia risponde con un insistito possesso palla che non regala però occasioni ed anzi sono i grigiorossi a passare. Al 41′ su un rimpallo su Wisniewski scappa via Daniel Ciofani che infila Dragowski con un preciso sinistro. Al 44′ chance per i liguri con Gyasi che porta via Carnesecchi e cerca di mettere in mezzo, ma il portiere riesce a chiudere lo specchio.

Dopo 2′ nel secondo tempo subito clamorosa chance per lo Spezia con una botta in area di Shomurodov che coglie la traversa rimbalzando sulla linea di porta. Risponde la Cremonese al 6′ con una conclusione di Galdames che sorvola di poco la traversa. Al 9′ Nikolaou e Bourabia lasciano spazio a Nzola e Reca nello Spezia, al 16′ entra Verde al posto di Gyasi ma il possesso palla dei liguri continua ad essere sterile come nel primo tempo. Al 17′ non inquadra la porta una conclusione a giro di Nzola, quindi al 21′ cambia anche Ballardini con Ferrari e Castagnetti che lasciano spazio rispettivamente a Chiriches e Benassi. Lo Spezia a caccia del pari tenta il tutto per tutto ma la Cremonese può godere di spazi interessanti. Al 27′ Ampadu salva in scivolata su un sinistro di Benassi, quindi arriva il raddoppio grigiorosso firmato da Vasquez, che sugli sviluppi di una punizione svetta di testa e non lascia scampo a Dragowski. È il gol che di fatto chiude la partita, vengono ammoniti Agudelo (diffidato, dovrà saltare il prossimo match col Milan) e Ampadu, 4′ di recupero ma la Cremonese si prende una vittoria che potrebbe clamorosamente riaprire le prospettive di salvezza.

Davide Ballardini si prende 3 punti d’oro per la Cremonese ma rende merito allo Spezia. “Siamo molto contenti per la vittoria. Abbiamo fatto prestazioni migliori, probabilmente quello che ci è stato tolto in altre occasioni oggi ci è stato dato. Lo Spezia ha fatto un’ottima partita. Le cose erano difficili, ma per me abbiamo i punti che meritiamo, almeno nella mia gestione. Analizzando tutte le partite, considerando anche le tante partite fatte e il percorso in Coppa Italia, per ora abbiamo i punti che meritiamo. Abbiamo vinto perché ce lo siamo guadagnato con impegno, voglia, determinazione, e il premio è arrivato stasera. Noi siamo già proiettati alla partita di domenica, siamo soddisfatti del percorso fatto fino ad ora ma ancora non abbiamo fatto nulla. Il nostro pensiero va a preparare bene la partita con la Juventus. Non andiamo oltre, non ci interessa, pensiamo alla prossima contro una squadra straordinaria“.

Leonardo Semplici non può che rammaricarsi per le tante occasioni sciupate dallo Spezia: “Sono incazzato nero. Credo che vedere la propria squadra giocare con questa determinazione ed uscire per la terza volta consecutiva a mani vuote è motivo di grande arrabbiatura. Ci manca il colpo finale, dispiace perché i ragazzi stanno dando tutto. Sembra un momento difficile, ma noi solo continuando a credere in quello che facciamo possiamo arrivare all’obiettivo. Se non vinciamo, però, è inutile guardare gli altri. In questo momento ci gira non bene, solo attraverso l’impegno possiamo far girare questo momento negativo. Quando succedono queste cose meno si parla, meglio è. Domani ci ritroveremo, ci crediamo e vogliamo dare un messaggio a noi stessi e a chi ci segue. Noi non molliamo di un centimetro. Magari dobbiamo provare a difendere meglio, è un momento in cui facciamo fatica ma nonostante questo anche oggi abbiamo visto che abbiamo un’identità, ha voglia di uscire da questa situazione ma non riusciamo a fare risultato”.

