Video/ Cremonese Spezia (3-0) gol e highlights: goleada casalinga (5 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CREMONESE SPEZIA: SINTESI

Cremonese e Spezia, il risultato attuale è di 1-0, con la rete messa a segno da Sernicola. La Cremonese ha ottenuto un vantaggio iniziale grazie al gol di Sernicola, dimostrando un’efficacia offensiva fin dall’inizio della partita. Sernicola ha giocato un ruolo chiave nell’ottenere il vantaggio, mettendo a segno una rete che ha posto la sua squadra in una posizione favorevole. La Cremonese cercherà sicuramente di consolidare questa leadership, mentre lo Spezia proverà a reagire per ribaltare il risultato. La partita è ancora aperta, e gli sviluppi successivi promettono emozioni e azioni da entrambe le squadre.

Diretta/ Cremonese Spezia (risultato finale 3-0): tutto facile per i grigiorossi! (Serie B, 5 novembre 2023)

Cremonese e Spezia si è concluso con un risultato di 2-0 a favore della Cremonese, con il secondo gol messo a segno da Zanimacchia. La squadra di casa ha consolidato il suo vantaggio nel corso del primo tempo, dimostrando una performance solida sia in fase difensiva che offensiva. Il gol di Zanimacchia ha contribuito a raddoppiare il vantaggio della Cremonese, evidenziando un efficace sfruttamento delle opportunità in attacco. La squadra ospite, Spezia, dovrà ora affrontare la sfida di recuperare nel secondo tempo per invertire il risultato. La Cremonese ha dimostrato determinazione e precisione nel primo tempo, ma il calcio è notoriamente imprevedibile.

Video/ Sassuolo Spezia (5-4 d.c.r.) gol e highlights: la decide la lotteria dei rigori (2 novembre 2023)

CREMONESE SPEZIA, IL SECONDO TEMPO

Nei primi venticinque minuti del secondo tempo tra Cremonese e Spezia, il risultato è di 3-0 a favore della Cremonese, con la rete di Coda che di fatto sembra chiudere il match. La Cremonese sta dimostrando una prestazione notevole, consolidando il suo vantaggio nel corso della partita. La rete di Coda ha ulteriormente ampliato il vantaggio della Cremonese, mettendo la squadra in una posizione molto favorevole. Il risultato attuale suggerisce una superiorità evidente della Cremonese in questa partita. Spezia dovrà affrontare una sfida difficile per cercare di recuperare, ma la Cremonese sembra avere il controllo del match.

DIRETTA/ Sassuolo Spezia (risultato finale 5-4 d.c.r.): passano i neroverdi! Coppa Italia 2 novembre 2023

Cremonese e Spezia si è conclusa con una netta vittoria della Cremonese per 3-0. La squadra di casa ha dimostrato una prestazione convincente, mettendo in mostra una superiorità evidente durante l’intero match. Coda, autore di uno dei gol, stava per siglare una doppietta prima del termine della partita. Il punteggio finale di 3-0 sottolinea il controllo della Cremonese sul campo di gioco, mentre lo Spezia ha trovato difficile contrastare la forza dell’avversario. La performance di Coda è stata determinante per il successo della squadra di casa. Applausi alla Cremonese per la vittoria, mentre lo Spezia rifletterà sulle aree di miglioramento per le prossime sfide.

CREMONESE SPEZIA, IL TABELLINO

CREMONESE: Sarr M. (Portiere), Antov V., Ravanelli L., Bianchetti M. (dal 34′ st Tuia A.), Sernicola L., Vazquez F. (dal 17′ st Collocolo M.), Castagnetti M., Pickel C. (dal 26′ st Abrego G.), Zanimacchia L. (dal 33′ st Quagliata G.), Coda M., Buonaiuto C. (dal 25′ st Okereke D.). A disposizione: Bertolacci A., Ciofani D., Ghiglione P., Jungdal A. (Portiere), Lochoshvili L., Tsadjout F., Valzania L. Allenatore: Stroppa G..

SPEZIA: Dragowski B. (Portiere), Amian K., Muhl L. (dal 1′ st Bertola N.), Nikolaou D., Elia S. (dal 33′ st Candelari P.), Esposito Sa., Cassata F. (dal 12′ st Kouda R.), Reca A., Zurkowski S. (dal 12′ st Bandinelli F.), Esposito F., Antonucci M. (dal 19′ st Verde D.). A disposizione: Cipot T., Corradini G., Hristov P., Krollis R., Moro L., Moutinho J., Zoet J. (Portiere) Allenatore: Alvini M..

RETI: al 12′ pt Sernicola L. (Cremonese) , al 29′ pt Zanimacchia L. (Cremonese) , al 7′ st Coda M. (Cremonese)

AMMONIZIONI: al 39′ pt Pickel C. (Cremonese), al 36′ st Antov V. (Cremonese), al 39′ st Collocolo M. (Cremonese) al 22′ pt Muhl L. (Spezia).

GOL ANNULATI: al 24′ st Reca A. per fuorigioco (Spezia).

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CREMONESE SPEZIA













© RIPRODUZIONE RISERVATA