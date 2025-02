VIDEO CREMONESE SUDTIROL, GOL E HIGHLIGHTS: VITTORIA LARGA

Allo Stadio Giovanni Zini la Cremonese si aggiudica l’incontro battendo il Sudtirol per 3 a 1. Nel primo tempo i grigiorossi aprono le danze mancando il bersaglio con un calcio di punizione finito alto di Castagnetti già intorno al 7′.

I lombardi ci credono e sbloccano il punteggio al 28′ con il gol del vantaggio realizzato da Vandeputte, in ripartenza e con l’aiuto di Colombo. I biancorossi restano a galla grazie ad Adamonis che salva sul piazzato di Vandeputte al 39′ con un rimpallo poi non sfruttato da Pickel e Odogwu non centra invece lo specchio della porta nel recupero al 45’+2′.

Nel secondo tempo gli uomini di mister Castori rispondono alla nuova chance non capitalizzata da Azzi al 58′ segnando la rete del momentaneo pareggio al 59′ con Davi, assistito dal collega Merkaj. Nel finale il nuovo vantaggio lombardo lo sigla al 76′ De Luca, con un colpo di testa su assist di Johnsen, e lo stesso giocatore completa poi la doppietta al 90’+2′ nel recupero su passaggio di Barbieri.

L’arbitro Alessandro Prontera della sezione di Bologna ha estratto il cartellino giallo per sole tre volte in modo tale da ammonire Collocolo al 41′ e Folino all’86’ da un lato, Veseli al 38′ dall’altro. I tre punti vinti con questo successo della venticinquesima giornata di campionato lanciano la Cremonese a quota 40 nella classifica della Serie B 2024/2025 mentre il Sudtirol si tiene i suoi 25 punti.

