VIDEO CREMONESE TORINO PRIMAVERA, GOL E HIGHLIGHTS: OSPITI CORSARI

Presso il Campo Amadio Soldi di Cremona il Torino U20 ha la meglio in trasferta sulla Cremonese U20 sconfiggendola per 1 a 0. Nel primo tempo i granata chiamano subito in causa Sayaih tra i pali all’8′ con un tentativo di Perciun.

Al 31′ gli ospiti sparano sopra la traversa con Cacciamani ed effettuano una sostituzione forzata inserendo Marchioro al posto di Bonadiman a causa di un infortunio per poi colpire la traversa con un calcio piazzato di Gabellini al 35′.

Nel secondo tempo i lombardi provano a combinare qualcosa sebbene la conclusione di Thiandoum sia centrale e venga respinta al 48′ da un attento Siviero. Nel finale l’episodio che decide il match avviene al 90′ quando Gabellini trasforma un calcio di rigore da lui stesso conquistato avendo subito fallo da parte di Prendi.

VIDEO CREMONESE TORINO PRIMAVERA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS