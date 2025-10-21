Video Cremonese Udinese (1-1), gol e highlights: Zaniolo segna nel secondo tempo e aggancia il vantaggio di Terracciano.

VIDEO CREMONESE UDINESE (1-1): ZANIOLO RISPONDE A TERRACCIANO

L’inizio del video Cremonese Udinese porta subito una grande emozione ai tifosi di casa con i grigiorossi che trovano subito il vantaggio. Ad andare in gol è Terracciano che colpisce di testa da centro area su un grande suggerimento di Vandeputte da calcio di punizione. A beffare Okoye, oltre la posizione ravvicinata dell’ex Milan, è una deviazione di Kabasele che modifica la traiettoria del pallone. La risposta degli ospiti è affidata a Zaniolo, prima, e Atta, poi, ma entrambi si perdono al momento del passaggio dopo aver vinto l’uno contro uno. Al 27′ tornano pericolosi i grigiorossi Zerbin che calcia al volo sugli sviluppi di calcio d’angolo e non trova la porta per poco dopo una brutta uscita di Okoye. Il primo tempo si conclude con un’altra occasione per la Cremonese con Baschirotto che non impatta sul pallone da posizione ravvicinata su un calcio di punizione battuto da Pezzella. Sugli sviluppi dell’azione, Vandeputte serve a centro area Bonazzoli che calcia di prima con il mancino e non trova la via del gol per “colpa” della traversa che salva l’Udinese.

La seconda frazione di gioco del video Cremonese Udinese inizia con gli ospiti che entrano in campo con un atteggiamento migliore. Questo si trasforma nel gol del pareggio che nasce da una bell’azione iniziata e conclusa da Niccolò Zaniolo. Bayo, dopo aver raccolto il suggerimento dell’ex Fiorentina, è bravo a servire Atta che prolunga la traiettoria del pallone premiando la corsa di Zanoli che, dalla destra, mette al centro un cross sul quale si avventa Zaniolo e segna il gol del pareggio. La risposta della Cremonese arriva al 60′ con Vardy che scatta sul filo del fuorigioco e si presente a tu per tu con Okoye ma cerca un pallonetto e sbaglia consegnando il pallone al portiere nigeriano. Sette minuti dopo è l’Udinese a sfiorare il gol con Piotrowski che calcia da dentro l’area di rigore su una sponda di Buksa. Al 77′ arriva la nuova risposta della Cremonese con Vazquez che batte una punizione calciando basso ma viene fermato da palo che salva Okoye. Gli ultimi minuti sono di lotta tra le due squadre e l’ultima occasione del match è ancora di Vardy che riesce a calciare da dentro l’area ma viene fermato da una deviazione decisiva di Kabasele che salva il risultato.

VIDEO CREMONESE UDINESE (1-1): GOL E HIGHLIGHTS