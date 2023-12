Video/ Cremonese Venezia (1-0) gol e highlights: big match ai grigiorossi! (Serie B, 9 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CREMONESE VENEZIA: LA SINTESI

Video Cremonese Venezia pieno di emozioni per il big match di giornata. Brutto scivolone per il Venezia, che perde 1-0 a Cremona dopo aver giocato quasi un tempo in inferiorità numerica. Una sconfitta molto pesante, che potrebbe inficiare anche il morale della squadra perché arrivata contro una diretta concorrente per la promozione in serie A. A decidere una rete di Ravanelli nel finale con grave errore di Bertinato in uscita.

Diretta/ Cremonese Venezia (risultato finale 1-0): decide Ravanelli! (Serie B, 9 dicembre 2023)

La prima occasione per la Cremonese all’11’: cross basso di Vazquez da sinistra a pescare Coda che manca la deviazione vincente a due passi dalla porta. Un minuto dopo è Ravanelli di testa a non trovare lo specchio della porta, mentre il Venezia si vede per la prima volta al 16′, quando Gytkjaer di testa spedisce alto sopra la traversa su cross di Pierini. Episodio chiave del match al 22′: Busio, pressato da Sernicola, perde palla e la stessa arriva a Coda che, all’altezza del dischetto del rigore, non può sbagliare. Dopo un lungo check, però, il Var annulla il vantaggio grigiorosso giudicando falloso l’intervento di Sernicola su Busio. In apertura di ripresa prima Altare di testa su punizione di Tessmann sfiora il vantaggio, poi un altro episodio chiave del match vede ancora protagonista il Var. Al 4′ Antov stende Johnsen, l’arbitro assegna in un primo momento il rigore ammonendo il difensore della Cremonese. Il Var richiama Giua all’on field review e cambia la decisione: non è rigore, ma in compenso Antov viene espulso per fallo da ultimo uomo. La punizione susseguente di Johnsen termina di poco alta sopra la traversa. Il Venezia insiste e al 12′ Johnsen spreca clamorosamente a tu per tu con Jungdal il pallone del vantaggio. Al 20′ Gytkajer cerca l’eurogol in girata, ma il pallone termina fuori. AL 35′, però, la frittata la combina Bertinato, che esce a vuoto sull’angolo battuto da Castagnetti, Vazquez mette dentro per Ravanelli, che da due passi colpisce e regala il vantaggio in inferiorità numerica ai grigiorossi. Il Venezia si butta in avanti e al 48′ costruisce una grande palla gol: Cheryshev serve l’assist per Johnsen che, dal limite, calcia di prima con il destro, ma non trova la porta.

Diretta/ Pisa Cremonese (risultato finale 0-0): nessun gol (Serie B, 2 dicembre 2023)

VIDEO CREMONESE VENEZIA: IL TABELLINO

CREMONESE – Jungdal; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Sernicola, Collocolo (90’+3 Ghiglione), Castagnetti, Majer (60′ Buonaiuto), Quagliata; Vazquez (83′ Pickel), Coda (60′ Okereke). A disposizione: Saro, Ciofani, Afena-Gyan, Tuia, Valzania, Rocchetti, Abrego, Lochoshvili. All.: Stroppa

VENEZIA – Bertinato; Candela, Altare, Modolo (64′ Sverko), Zampano (78′ Dembelé); Tessmann, Jajalo (64′ Ellertsson), Busio (78′ Andersen); Pierini (78′ Tcherychev), Gtkjær, Johnsen. A disposizione: Grandi, Purg, Bjarkason, Lella, Mikaelsson, Ullmann. All.: Vanoli

Diretta/ Venezia Ascoli (risultato finale 3-1): la chiude Gytkjaer (Serie B, 2 dicembre 2023)

Arbitro: Antonio Giua della sezione di Olbia

Reti: 80′ Ravanelli (C)

Espulso: Antov (C)

Ammoniti: Majer (C), Altare (V), Castagnetti (C), Dembelé (V), Pickel (C), Bianchetti (C)

GUARDA IL VIDEO DI CREMONESE VENEZIA













© RIPRODUZIONE RISERVATA