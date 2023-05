Video/ Cremonese Verona (1-1) gol e highlights: Verdi risponde a Okereke! (Serie A)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CREMONESE VERONA (1-1): LA PARTITA

Cremonese e Verona non vanno oltre l’1-1 nel match valevole per la 32esima giornata di Serie A: un punticino a testa nella rincorsa alla salvezza di grigioverdi e gialloblu ma a recriminare maggiormente sono i lombardi, in vantaggio praticamente dall’inizio della gara e raggiunti poi nell’ultima parte della sfida dal lampo di Verdi, tra i migliori della formazione ospite. A mettere subito avanti il muso era infatti l’undici di Davide Ballardini, partito meglio e in gol già al 9′ con Okereke: dopo due occasioni avute a metà frazione da Verdi e Lazovic, era Ciofani al 27′ a sfiorare di testa la rete che forse avrebbe messo in ghiacciaia la contesa. Invece la formazione di casa, pur giocando bene, ha il demerito di non chiudere il match anche se va vicina ancora con Galdames al 34′ prima che una gran botta di Magnani mettesse i brividi al sempre ottimo portiere grigiorosso Carnesecchi.

La ripresa si apriva con una chance per il veronese Kallon, vicino al pareggio al 56′ poi l’ingenuità di Quagliata stravolgeva il destino della gara. Entrato da poco, colpiva con un pugno Dawidowicz e il VAR era implacabile: rosso diretto e Ballardini boys in dieci uomini dal 62′. Inevitabilmente l’inerzia della contesa cambiava con lo stesso Dawidowicz e Djuric che si rendevano pericolosi in avanti, ma il gol è nell’aria. Dopo una chance per Braaf, è Verdi a riacciuffare gli avversari con un bel sinistro al 75′ e fa tremare il pubblico dello “Zini” per una clamorosa rimonta. Invece il finale è thrilling per entrambe: Carnesecchi salva alla grande ancora su Braaf (ma era offside) e il collega Montipò lo imita su Dessers all’87’, poi ci prova pure Buonaiuto e nel recupero i lombardi chiedono un penalty che il direttore di gara non concede. Con questo punto la Cremonese sale a quota 20 ma vede allontanarsi la salvezza, mentre l’Hellas va a 27 punti e aggancia lo Spezia: una clamorosa permanenza in A è ancora possibile…

CREMONESE VERONA (1-1): IL TABELLINO

CREMONESE: Carnesecchi; Aiwu, Vasquez, Lochoshvili (79′ Buonaiuto), Valeri; Meité, Castagnetti; Pickel (54′ Quagliata), Galdames (70′ Ferrari), Okereke (70′ Afena-Gyan); Ciofani (70′ Dessers), A disposizione: Saro, Sarr, Bianchetti, Ghiglione, Chiriches, Acella, Basso Ricci. Allenatore: Davide Ballardini

HELLAS VERONA: Montipò; Magnani (84′ Ceccherini), Hien, Dawodowicz; Depaoli (41′ Terracciano), Tameze (60′ Veloso), Abildgaard, Lazovic (84′ Gaich); Verdi, Kallon (60′ Braaf); Djuric. A disposizione: Berardi, Perilli, Doig, Ngonge, Cabal, Duda, Coppola, Sulemana. Allenatore: Marco Zaffaroni

Reti: 9′ Okereke (Cremonese), 75′ Verdi (Hellas Verona)

Ammoniti: /

Espulsi: Quagliata (Cremonese)

