Video/ Croazia Romania Under 21 (0-0) highlights: pareggio inutile e poche emozioni! (Europei 2023)

VIDEO CROAZIA ROMANIA U21 (0-0): UN PAREGGIO ANNUNCIATO

Video Croazia Romania U21 che racconta una partita molto equilibrata con pochi emozioni sia da una parte che dall’altra. Tra i giocatori più attivi cioè sicuramente il nome di Munteanu. Il giocatore rumeno gioca bene tra le linee e trova anche modo di calcio verso la porta ma la difesa croata riesce a respingere prima del pallone posso arrivare tra le mani dal portiere. Pioggia di cartellini e tanti interventi regolare nel corso del match con due formazioni che hanno già finito, anzitempo, la loro competizione europea under 21. Il primo tempo si chiude dopo pochi emozioni.

Secondo tempo che non si discosta dal primo. I cambi danno linfa alle due formazioni che però non trovano il modo di colpirsi e si accontentano di un pareggio a reti bianche. Ci prova da fuori Popescu con una conclusione da fuori che si spegne in out e poco dopo è il turno di una doppia occasione in zona gol per la Croazia. Prima è Fruk, poco dopo invece è il turno di Prsir che si affaccia dalle parti del portiere non riuscendo quindi a trovare il vantaggio per la Croazia. Dopo 90 minuti, ed il triplice fischio, le due squadre lasciano il campo e lasciano la competizioni aggrappandosi a quota 1 punto in classifica. (Marco Genduso)

VIDEO CROAZIA ROMANIA: IL TABELLINO

CROAZIA U21: Galesic N., Prsir J., Sego M., Fruk T., Palaversa A., Pandur I. (Portiere), Sigur N., Franjic B. (dal 1′ st Galesic N.), Perkovic M., Krizmanic K., Vidovic G. (dal 22′ st Sego M.), Hodza V. (dal 1′ st Prsir J.), Bulat M. (dal 34′ st Palaversa A.), Baturina M., Frigan M., Beljo D. (dal 23′ st Fruk T.). A disposizione: Cavlina N. (Portiere), Colina D., Kacavenda L., Kotarski D. (Portiere), Simic R., Soldo N. Allenatore: Skocic D..

ROMANIA U21: Birligea D., Petrila C., Mazilu A., Tarnovanu S. (Portiere), Pantea A., Racovitan B., Dican V., Ticu V., Albu D., Munteanu L. (dal 29′ st Mazilu A.), Lixandru M., Isfan A., Markovic J. (dal 1′ st Birligea D.), Popescu O. (dal 15′ st Petrila C.). A disposizione: Borza S., Campanu G., Dumitrescu A., Gorcea A. (Portiere), Miculescu D., Popa M. (Portiere), Pop V. Allenatore: Sandoi E..

Reti:

Ammonizioni: al 21′ pt Hodza V. (Croazia U21), al 34′ pt Sigur N. (Croazia U21), al 35′ pt Franjic B. (Croazia U21), al 25′ st Baturina M. (Croazia U21), al 41′ st Perkovic M. (Croazia U21) al 24′ pt Popescu O. (Romania U21).

