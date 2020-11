Video/ Crotone Atalanta (1-2): highlights e gol. Dea avanti con Muriel!

VIDEO ATALANTA CROTONE: ALLA DEA BASTA SUPER MURIEL

Allo Stadio Ezio Scida l‘Atalanta supera in trasferta il Crotone per 2 a 1. Nelle fasi iniziali dell’incontro le due squadrre si affrontano in cerca del varco giusto per colpire ma sembrano essere gli ospiti allenati da mister Gasperini ad affaccarsi in avanti per primi rendendosi pericolosi al 5′ con Muriel, sparando di poco largo rispetto allo specchio della porta avversaria. I padroni di casa guidati dal tecnico Stroppa non si lasciano intimorire e replicano verso il 7′ con Reca, mandando la sfera anche lui a lato del palo per un soffio. I bergamaschi si disperano all’8′ sul nuovo spunto di Muriel deviato in maniera provvidenziale in calcio d’angolo dall’estremo difensore Cordaz mentre i rossoblu vengono fermati in fuorigioco con Simy intorno al 10′. I minuti scorrono sul cronometro ed i nerazzurri continuano a pressare alti i rivali di giornata, senza consentire ai calabresi di imbastire le proprie giocate in modo ragionato. La sfida risulta un po’ spezzettata in questa fase dai diversi interventi irregolari ravvisati dall’arbitro ma gli ospiti sfiorano il gol al 24′ con Hateboer, venendo anticipato sul più bello da Cordaz il quale per poco non rischiava di subire un brutto infortunio nella circostanza, per poi passare effettivamente in vantaggio intorno al 26′ per merito della rete messa a segno dall’ottimo Muriel, bravo a capitalizzare il suggerimento offertogli dal suo compagno Malinovsky. Gli ospiti sfiorano la nuova rete con Gomez al 31′ così come il solito Muriel manca la doppietta personale al 36′, per colpa dei salvataggi di Cordaz, fino al 38′, quando riesce invece ad andare a segno con l’aiuto di Freuler. I padroni di casa rispondono accorciando le distanze quasi immediatament al 40′ per merito di Simy, su assist di Vulic, sebbene sia gli uomini di Gasperini a gestire la situazione nel finale di frazione.

VIDEO CROTONE ATALANTA: IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo, iniziato con gli ingressi di Zapata ed Ilicic al posto di Muriel e di Gomez nella squadra lombarda, la partita tarda a decollare ma è l’Atalanta a cercare di avanzare in zona offensiva con maggior efficacia. Al 51′ il neo entrato Zapata manca una buona opportunità per impensierire il portiere avversario mentre il suo compagno Hateboer mette i brividi alla retroguardia di casa con un tiro-cross insidioso finito di poco a lato dello specchio della porta proprio al 55′. I bergamaschi sembrano avere sempre in mano il controllo delle operazioni facendosi vedere in avanti con Mojica al 60′ ma rischiando invece al 64′ proprio a causa di un errore commesso dal giocatore atalantino, costringendo Freuler agli straordinari per impedire a Junior Messias di vedersela con il portiere Sportiello. Il tecnico Gasperini si ritrova poi costretto ad effettuare due sostituzioni in maniera prematura al 69′ rimpiazzando Hateboer con Sutalo e poi al 74′ inserendo Palomino per Romero a causa di due infortuni probabilmente di natura muscolare che non offrono buone notizie in vista dell’impegno europeo da disputare contro il Liverpool in settimana. Tra i pali della porta rossoblu Cordaz evita il peggio ancora una volta al 72′ sul tentativo di Malinovski ed Ilicic spara invece alto verso il 75′. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questa sesta giornata di campionato permettono all’Atalanta di salire a quota 12 in Serie A mentre il Crotone non si muove, rimanendo fermo in fondo alla classifica con un solo punto.

VIDEO CROTONE ATALANTA: LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come l’Atalanta abbia conquistato meritatamente questa vittoria a cominciare per esempio dal possesso palla finale favorevole con il 58%, dato questo supportato pure da una maggior precisione nei passaggi, ovvero l’86% contro il 78% con 535 e 345 passaggi riusciti. I lombardi hanno effettuato più recuperi rispetto ai calabresi, 52 contro 31 dei quali 13 del solo Djimsiti, ed in fase offensiva hanno saputo distinguersi tramite il 10 a 3 nelle occasioni da gol, delle quali 5 firmate da Muriel, e per il 18 a 5 nelle conclusioni totali, delle quali 7 a 2 quelle indirizzate nello specchio della porta e di cui 4 sempre del solito Muriel. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, l’Atalanta è stata la squadra più scorretta a causa del 22 ad 11 nel computo dei falli commessi, 7 dei quali da parte del solo Romero, e l’arbitro Federico Dionisi, proveniente dalla sezione de L’Aquila, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Marrone e Stroppa, da un lato, Hateboer, Toloi e Romero dall’altro.

VIDEO CROTONE ATALANTA: IL TABELLINO

Crotone-Atalanta 1 a 2 (p.t. 1-2)

Reti: 26′, 38′ Muriel(A); 40′ Simy(C).

Assist: 26′ Malinovsky(A); 38′ Freuler(A); 40′ Vulic(C).

CROTONE – Cordaz, Magallan, Marrone, Luperto, Pereira(78′ Rispoli), Zanellato(78′ Siligardi), Benali Vulic, Reca, Messias, Simy. A disp.: Festa, Crespi, Cuomo, Golemic, Crociata, Rojas, Petriccione, Eduardo. All.: Giovanni Stroppa.

ATALANTA – Sportiello, Toloi, Romero(73′ Palomino), Djimsiti, Hateboer(68′ Šutalo), Freuler, Pašalić, Mojica, Malinovskyi(89′ Pessina), Gomez(46′ Iličić), Muriel(46′ Zapata). A disp.: Rossi, Gollini, Lammers, Depaoli, Ruggeri, Miranchuk, Diallo. All.: Gian Piero Gasperini.

Arbitro: Federico Dionisi (sezione de L’Aquila).

Ammoniti: 37′ Hateboer(A); 49′ Marrone(C); 63′ Toloi(A); 66′ Stroppa(C); 70′ Romero(A).

