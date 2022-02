Video/ Crotone Brescia (0-1) gol e highlights: Tramoni spezza la maledizione Scida

Dopo tre pareggi di fila il Brescia ritrova i tre punti vincendo per la prima volta in casa del Crotone, allo Scida le rondinelle di Pippo Inzaghi spezzano la maledizione imponendosi con il risultato di 0-1 e agganciano il Lecce al secondo posto in classifica, a una sola lunghezza di ritardo dalla nuova capolista Cremonese. Non sembra avere fine il momento nero dei pitagorici che hanno raccolto solamente 14 punti in 23 partite, appena 2 in più di un anno fa quando la compagine calabrese militava in Serie A. Lo spauracchio di una clamorosa doppia retrocessione è sempre più concreto per la squadra allenata da Modesto (secondo esonero in vista?) che ai nastri di partenza veniva data tra le pretendenti per la promozione o quantomeno per i play-off. E invece, strada facendo, ha imboccato un tunnel senza uscita. Eppure i padroni di casa non hanno giocato così male, anche se nella prima frazione di gioco non sono riusciti a creare grossi pericoli dalle parti di Joronen, mentre dall’altra parte si è rivelato fatale il tocco con il braccio largo da parte di Cuomo che ha stoppato così la sponda di Moreo in area di rigore, a pochi passi dall’arbitro Volpi che non ha potuto far finta di niente. Dal dischetto Tramoni – che in precedenza aveva scosso l’esterno della rete – spiazza Saro e porta in vantaggio i suoi, nella ripresa entra Mulattieri che nel girone d’andata aveva realizzato una doppietta proprio al Brescia ma che stavolta non riesce a incidere. Nel finale fa il suo ingresso in campo anche il nuovo arrivato Adekanye ma sono gli ospiti a sfiorare il raddoppio in contropiede con Bertagnoli e Palacio che graziano letteralmente gli avversari e non la chiudono. Solamente il triplice fischio del direttore di gara fa tirare un sospiro di sollievo a Inzaghi che nei giorni scorsi era stato siliurato da Cellino, ignaro di una clausola anti-esonero che gli impedisce di sollevarlo dall’incarico dall’oggi al domani. Un’avventura turbolenta che può ancora concludersi con un lieto fine.

VIDEO CROTONE BRESCIA 0-1, IL TABELLINO

CROTONE-BRESCIA 0-1 (0-1)

CROTONE (3-4-2-1): Saro; Nedelcearu (83’ Adekanye), Golemic, Cuomo; Mogos (56’ Calapai), Estévez, Awua, Nicoletti (46’ Sala); Borello (57’ Marras), Kargbo (46’ Mulattieri); Maric. All. Francesco Modesto.

BRESCIA (4-3-2-1): Joronen; Karacic (77’ Sabelli), Cistana, Mangraviti, Huard (46’ Pajac); Proia, Bisoli, Bertagnoli; Léris (74’ Palacio), Tramoni (74’ Papetti); Moreo (67’ Bajic). All. Filippo Inzaghi.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Il Lecce frena, Brescia ok: la Cremonese è capolista

ARBITRO: Manuel Volpi (Sez. di Arezzo).

AMMONITI: 5’ Cistana (B), 20’ Huard (B).

RECUPERO: 1’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 35’ rig. Tramoni (B).

