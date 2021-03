Video/ Crotone Cagliari (0-2) gol e highlights: Semplici risolleva i casteddu!

Dopo aver dato il benservito a Di Francesco, il Cagliari riparte con Semplici: allo Scida arriva la vittoria che ai casteddu mancava dallo scorso 25 novembre, finisce 0-2 in favore degli ospiti con il Crotone che cade per la diciottesima volta dall’inizio del campionato e ora è Stroppa a rischiare il posto. Dodici punti in ventiquattro partite sono un bottino insufficiente anche per chi punta a salvarsi all’ultima giornata e nelle prossime ore il presidente Vrenna e i suoi collaboratori potrebbero prendere delle decisioni importanti. Nel primo tempo regna l’equilibrio con i pitagorici che devono però fare i conti con gli infortuni di Vulic e Molina: il serbo esce con una caviglia gonfia dopo un pestone rimediato a inizio gara mentre il numero 17 viene portato via in barella dopo un brutto scontro con Godin. Nella ripresa ci pensa Pavoletti a smuovere le acque, in mezzo a due avversari l’attaccante ospite riesce a colpire il pallone di testa e a depositarlo in rete alle spalle di Cordaz che successivamente salva su Nandez ma poi non può far nulla sul tiro dagli undici metri di Joao Pedro che la piazza proprio sotto la traversa dove nessuno può arrivarci. Ci si mette anche la sfortuna con Ounas che scheggia il palo a portiere battuto e non riesce ad accorciare le distanze. Anche in inferiorità numerica per l’espulsione di Lykogiannis, il Cagliari si rintana dietro la linea del pallone e non ha grossi problemi a contenere l’assalto finale dei padroni di casa con Cragno impegnato solamente nel recupero da Pereira che su punizione aveva provato a riaprire il match, quando forse era già troppo tardi per rimontare. Tre punti che fanno respirare i sardi e li riavvicinano al Torino che deve però recuperare la gara con il Sassuolo rinviata a causa del focolaio di Covid che ha decimato i granata – anche la gara di martedì prossimo con la Lazio è a forte rischio. La strada che porta alla salvezza è ancora lunghissima con 14 partite ancora da disputare.

VIDEO CROTONE CAGLIARI 0-2, LE DICHIARAZIONI

Leonardo Semplici ritorna ad allenare in Serie A con una vittoria che potrebbe rilanciare il Cagliari reduce da una crisi senza via d’uscita: “Mi ero stufato di guardare le partite da casa, non vedevo l’ora di tornare in azione. La classifica resta problematica nonostante la vittoria odierna, sono comunque molto fiducioso per la qualità della rosa che ho a disposizione, c’è ancora tanto lavoro da fare ma mi sembra che stiamo già sulla buona strada. A inizio gara abbiamo avuto qualche difficoltà di troppo, questo perché moralmente i ragazzi devono ancora riprendersi. E’ stato importante chiudere senza aver preso gol, è una grossa iniezione di fiducia per il futuro. Dovevo recuperare i giocatori più a livello mentale che fisico-atletico e tattico, ma hanno dimostrato di volersi lasciare il passato alle spalle e di ricominciare da zero, alleggerendosi di tutte le pressioni che si erano caricati”. Giovanni Stroppa non teme di avere le ore contate, anche perché il suo Crotone non aveva demeritato, almeno finché il risultato era ancora in parità: “Mi dispiace per la piega che ha preso la partita dopo i gol degli avversari perché fino allo 0-0 eravamo sul pezzo e abbiamo creato diverse occasioni per portarci in vantaggio. Non siamo stati nemmeno fortunati con gli infortuni e il palo colpito da Ounas. La prestazione c’è stata, purtroppo è mancato il risultato, ancora una volta siamo stati puniti dagli episodi. Non ci abbattiamo ma è un dato di fatto che la corsa alla salvezza si fa sempre più complicata”.

VIDEO CROTONE CAGLIARI 0-2, IL TABELLINO

CROTONE-CAGLIARI 0-2 (0-0)

CROTONE (4-4-2): Cordaz; Pereira, Magallan, Golemic, Luperto; Rispoli (64’ Reca), Vulic (20’ Zanellato), Molina (39’ Eduardo Henrique), Junior Messias; Ounas, Di Carmine (65’ Simy). All. Giovanni Stroppa.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Nandez, Marin, Nainggolan, Duncan (65’ Deiola), Lykogiannis; Pavoletti (65’ Simeone), Joao Pedro (77’ Asamoah). All. Leonardo Semplici.

ARBITRO: Michael Fabbri (sez. di Ravenna).

AMMONITI: 3’ Ceppitelli (Cagliari), 9’ Lykogiannis (Cagliari), 37’ Di Carmine (Crotone), 46’ Rugani (Cagliari), 59’ Magallan (Crotone).

ESPULSO: 75’ Lykogiannis (Cagliari) per somma di ammonizioni.

RECUPERO: 4’ pt, 3’ st.

MARCATORI: 56’ Pavoletti (Cagliari), 60’ rig. Joao Pedro (Cagliari).





