Video/ Crotone Chievo (1-1): highlights e gol. La chiude Ceter all’88’!

Termina con il pareggio per 1-1 la sfida della 29^ giornata di Serie B che è andata in scena ieri allo Scida: come si vede nel video di Crotone Chievo, pitagorici e clivensi alla fine si dividono la posta in palio, dopo una sfida dai ritmi non elevatissimi ma comunque brillante. Andando a controllare le azioni salienti del match, ecco che fin dal via sono i rossoblu a prendere in mano le redini del gioco: è proprio del Crotone la prima rete della sfida al 21’ con un gran gol di Molina, che ben sfrutta l’assist di Benali. La rete incassata chiaramente non scoraggia gli sopiti che già in precedenza avevano provato a mettere in difficoltà la rete avversaria: nel finale del primo tempo il Chievo raddoppia ancora gli sforzi ma è proprio la difesa gialloblu che rischia di subire il bis, per opera di Zanellato, che manda però la sfera di poco sull’esterno della rete. Nella ripresa sono ancora i padroni di casa a controllare campo e pallone: la formazione di Stroppa pure ha alcune buone occasioni da gol, di cui due firmate da Cuomo, che getta scompiglio nella metà campo avversaria. Si deve dunque attendere solo gli ultimi minuti di gioco perchè i clivensi trovano infine il pareggio: al 88’ è Ceter che con un colpo di testa beffa tra i pali Cordaz. Pur avendo concessi altri 4 minuti di recupero dopo il 90’ di fatto null’altro accade allo Scida e al triplice fischio finale è dunque un punto a testa tra Stroppa e Aglietti.

IL TABELLINO

CROTONE ENTELLA 1-1 (1-0 PT)

Rete: 21’ Molina (Cr), 88’ Ceter (CV)

CROTONE: Cordaz; Cuomo, Marrone, Golemic (72’ Curado); Gerbo (60’ Mustacchio), Benali, Barberis, Zanellato (87’ Gomelt), Molina; Armenteros (72’ Crociata), Simy (87’ Maxi Lopez). A disp: Festa (GK), Figliuzzi (GK), Bellodi, Panza, Rodio, Evan’s, Sapone. All. Stroppa

CHIEVO VERONA: Semper; Dickmann, Leverbe, Rigione, Renzetti; Segre, Garritano (69’ Esposito), Obi (79’ Ongenda); Vignato (69’ Morsay), Djordjevic (79’ Grubac), Giaccherini (9’ Ceter). A disp: Nardi (GK), Pavoni (GK), Pavlev, Cavar, Karamoko, Zuelli, Cotali. All. Aglietti

Arbitro: Ros di Pordenone

Ammoniti: Barberis (Cr), Marrone (Cr), Rigione (CV), Obi (CV), Molina (Cr)

