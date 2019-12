Video/ Crotone Cittadella (1-1): highlights e gol. Un punto a testa allo Scida

Nella 14^ giornata di Serie B, il Crotone non riesce a rialzarsi, trovando il pari per 1-1 e mancando la vittoria sul filo di lana contro un Cittadella che si conferma concreto e in grado, con la sua politica dei piccoli passi, di giocarsi un posto nell’alta classifica del campionato cadetto. Come si vede nel video di Crotone Cittadella, il match inizia a ritmi bassi, con i calabresi che collezionano le prime conclusioni a rete della partita con Messias e Crociata. Il Cittadella sembra preferire una strategia più attendista, al 32′ calabresi ancora pericolosi con un colpo di testa di Vido. Sale in cattedra anche il portiere dei veneti, Paleari, che dice di no a una gran botta di Messias, poi però sono gli ospiti a sprecare la chance per il vantaggio prima dell’intervallo, con Diaw che spreca un grande assist mancino di Rosato.

IL SECONDO TEMPO

Decisamente più vivace la ripresa con il Crotone che trova praticamente subito il vantaggio grazie a Marrone, che trova i tempi giusti per l’inserimento di testa su assist di Barberis. Cittadella colpito, al 10′ una conclusione di potenza di Vido per poco non trova il raddoppio, il Cittadella fatica a trovare le giuste misure. Crotone ancora in avanti con una conclusione su punizione di Barberis, il Cittadella risponde con un tiro dalla distanza di Branca. Accade un po’ di tutto, ma al 40′ c’è una grave ingenuità di Molina che rimedia due ammonizioni a stretto giro di tempo, lasciando i suoi in dieci. E il Cittadella al 42′ perviene al pareggio. Mischia in area calabrese, Panico trova l’appoggio giusto per Luppi che stavolta non lascia scampo a Cordaz. E’ l’1-1 che sarà anche il risultato finale della partita.

