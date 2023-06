Video/ Crotone Foggia (2-2) gol e highligts: Beretta porta avanti i suoi (31 maggio 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CROTONE FOGGIA: LA SPUNTANO I CALABRESI!

Crotone Foggia, gara valevole per il ritorno dei playoffs di Serie C che inizia a favore della squadra calabrese che riesce a macinare gioco a discapito degli ospiti, che cercano di difender il risultato. Tattica poco fruttuosa poiché il Crotone attacca e attacca bene in casa, non di meno hanno creato un vero e proprio fortino tra le mura domestiche. Cernigol si rende pericoloso grazie a delle ottime penetrazioni a cui sono mancate però delle realizzazioni degne di questo nome, la prima punta infatti non riesce a prendere in nessuna occasione bene il pallone. Altrimenti sarebbero dolori per la squadra pugliese.

DIRETTA/ Crotone Foggia (risultato finale 2-2): Beretta trova il goal

Crotone Foggia che vede in vantaggio la squadra di casa grazie alla rete di Cernigol, che come detto bastava trovare un pallone giocabile e colpirlo bene per bucare il portiere avversario che non vede neanche partire il pallone per la troppa densità di gambe dentro l’area di rigore difesa dalla squadra pugliese. Foggia che infatti non riesce ad uscire dalla propria metà campo per l’ottima gestione del pallone da parte del Crotone che fa girare il pallone e lo fa anche velocemente. Dopotutto quando una squadra gioca cosi bene è davvero difficile che vada in difficoltà, figuriamoci avere delle occasioni contro.

Video/ Foggia Crotone (1-0) gol e highlights: Peralta decide l'andata (Playoff Serie C, 27 maggio 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CROTONE FOGGIA, IL SECONDO TEMPO

Riprende Crotone Foggia, tifosi di casa che cantano dopo il doppio vantaggio segnato su calcio d’angolo da Giglietti che era rimasto completamente libero da ogni marcatura. Questo errore potrebbe causare qualche problema alla promozione della squadra pugliese, che fino a questo momento non riesce ad attaccare. Probabilmente è da ricondurre al fatto che le vie centrali, dove il Foggia attacca principalmente sono ben bloccate dalla squadra di casa, che si vede ha studiato molto la gara di andata, mentre invece il Foggia sembra non sapere come risolvere questo problema.

DIRETTA/ Foggia Crotone (risultato finale 1-0): decide Peralta!

Termina Crotone Foggia, gara tra le più belle della serata che vede vincitrice la squadra calabrese che è riuscita a proporre un gioco più offensivo ed è riuscita ad innescare il più possibile gli attaccanti, che infatti non hanno fallito. Arriva poi la beffa da parte di Frigerio che trova facilmente la rete dopo un contropiede con lui come scarico finale. Dopo essersi messo la palla sul suo piede naturale, il giocatore ha tirato una sassata a cui il portiere non poteva fare nulla. Forse la squadra pugliese non ha tirato fuori questa verve in tempo per rimontare o cercare di rimontare una squadra che ha fatto notare come la difesa del Crotone sia tutt’altro che imbattibile, ma nel calcio si sa che conta fare un goal in più degli avversari. Arriva poi il gol vittoria dai piedi di Beretta.

VIDEO HIGHLIGHTS CROTONE FOGGIA, IL TABELLINO

Crotone: Branduani; Mogos, Gigliotti, Golemic, Giron; Petriccione, Vitale; Tribuzzi, D’Ursi, Chiricò; Cernigoi. All. Zauli

Foggia: Dalmasso; Kontek, Di Pasquale (C), Rizzo; Bjarkason, Frigerio, Petermann, Schenetti, Costa; Peralta, Iacoponi. All. Delio Rossi

Ammoniti: Mogos, Golemic, Di Pasquale, Rizzo

Reti: 11’ Cernigol, 45’ Giglietti, 50’ Frigerio, 85’ Beretta

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CROTONE FOGGIA













© RIPRODUZIONE RISERVATA