VIDEO CROTONE FOGGIA: SINTESI DELLA PARTITA

Video Crotone Foggia che si apre con una serie di occasioni importanti per la formazione calabrese. Tra i più attivi c’è Gomez che sblocca anche il match dopo solamente 6 giri di orologio. Foggia che non attacca ed è il Crotone a sfiorare il raddoppio con Gomez chiuso dalla difesa foggiana. La prima occasione pugliese è per Orlando che calcia al volo mettendo di poco al lato. Zunno, incontenibile a tratti, si guadagna la possibilità di presentarsi dal dischetto con Santaniello che non sbaglia risultando glaciale. La partita va sul 1-1 con due gialli a fare da contorno. Cartellini per Tascone e Groppelli.

Il secondo tempo si apre con il cambio di Rispoli ma soprattutto con le due reti della formazione calabrese con Groppelli e Cargnelutti. Il primo con un tap-in mentre il secondo con una girata di testa sugli sviluppi di calcio d’angolo. C’è spazio per la magia nel finale di partita di Emmausso direttamente da calcio di punizione. Grande gol per il giocatore dei pugliesi. Crotone che vince la sfida contro il Foggia certificando il terzo posto in classifica salendo a quota 54 con Monopoli con gli stessi punti e Catania a -4.

VIDEO CROTONE FOGGIA: GOL E HIGHLIGHTS