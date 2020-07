Video/ Crotone Frosinone (1-0): highlights e gol. Gomelt affossa Nesta e i ciociari

Il Frosinone non marcia più. Seconda sconfitta consecutiva contro una squadra già promossa in Serie A, nonostante la pancia piena prima il Benevento e ora il Crotone hanno battuto i ciociari. Che si giocheranno i play off, che parevano scontati, nell’ultima sfida interna contro il Pisa, mentre il Crotone ha archiviato il successo con il gol di Gomelt dando via ai festeggiamenti in città per il ritorno nella massima serie dopo due anni. Per Giovanni Stroppa il Crotone ha onorato fino in fondo il campionato: “Niente seconde linee. Stavano bene, era giusto farli giocare. Hanno dimostrato che non cambia nulla nonostante si possa cambiare due, tre elementi. Stasera abbiamo fatto delle scelte su quelle che possono essere le nostre progressioni di lavoro. Non hanno mollato i giocatori? Hanno fatto una partita con serenità, hanno tenuto bene il campo e si sono visti scampoli di palleggio che non vedevo da tempo. Probabilmente il traguardo conseguito ha dato tranquillità ai ragazzi per fare quello che sanno fare. 13 risultati utili di fila in B? Sono soddisfatto, adesso bisogna dare continuità nell’ultima partita e onorare al meglio questo fantastico campionato. Vado a ribadire che i ragazzi confermano quanto di buono fatto fino qui“. Nesta invece nel dopogara prova a scuotere il suo Frosinone: “Delusione per il risultato, nel primo tempo sono partiti meglio loro poi abbiamo aggiustato qualcosa. Si rischia di uscire dai playoff? Si ma dipende da noi, se vinciamo siamo dentro e perciò dipende da noi e io ho speranza. La gara col Pisa? Gara importantissima per tutte e due le squadre perciò bisogna dare tutto. Preoccupa loro, e siamo preoccupati noi. Non c’è una rivincita non c’è niente, bisogna dare il massimo e portare a casa la vittoria.”

IL TABELLINO

CROTONE FROSINONE 1-0 (0-0 PT)

Marcatore: 35’ st Gomelt

CROTONE (3-5-2): Festa; Cuomo, Marrone, Gigliotti (12’ st Golemic); Gerbo (1’ Mustacchio), Crociata (23’ st Benali), Gomelt, Zanellato (1’ st Barberis), Molina; Messias, Simy. A disposizione: Cordaz, Figliuzzi, Spolli, Jankovic, Bellodi, Maxi Lopez, Mazzotta, Evan’s. Allenatore: Stroppa

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Krajnc; Paganini, Haas (38’ st Matarese), Maiello, Gori, Salvi; Ciano (25’ st Dionisi), Novakovich (38’ st Ardemagni). A disposizione: Iacobucci, Bastianello, Verde, Citro, Beghetto, Tribuzzi, Vitale, Szyminski, D’Elia. Allenatore: Nesta.

Arbitro: Signor Antonio Di Martino della sezione di Teramo; assistenti sigg. Mattia Scarpa di Reggio Emilia e Fabio Schirru di Nichelino (To); Quarto uomo sig. Davide Miele di Torino.

Note: partita a porte chiuse; angoli: 5-3 per il Crotone; ammoniti: 29’ pt Ciano, 11’ st Gigliotti, 14’ st Cuomo, 17’ st Messias, 21’ st Molina, 31’ st Krajnc, 33’ st Benali; recuperi: 1’ pt; 6’ st.

CLICCA QUI PER IL VIDEO CROTONE FROSINONE, HIGHLIGHTS E GOL



© RIPRODUZIONE RISERVATA