VIDEO CROTONE GIUGLIANO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Ezio Scida il Crotone ha la meglio sul Giugliano sconfiggendolo per 3 a 2. Nel primo tempo gli Squali spezzano immediatamente l’equilibrio dopo una ventina di secondi con il gol del vantaggio realizzato da Gomez, assistito da Silva.

E’ quindi proprio lo stesso Gomez a siglare pure la rete del raddoppio quasi immediato con un colpo di testa vincente su lancio di Vitale al 17′. La reazione dei Tigrotti non tarda ad arrivare e si traduce nel gol di Padula, liberato da Valdesi, al 28′ sebbene poi rimangano con un uomo in meno dal 39 per colpa dell’espulsione rimediata dall’estremo difensore Russo.

In virtù di questo cartellino rosso è Njambé a lasciare il campo per far spazio ad Anacoura al 42′. Nel secondo tempo i campani provano a pervenire al pareggio con De Rosa, intercettato però al 52′ da Sassi. Nel finale è Nepi a ripristinare momentaneamente l’equilibrio al 69′ su passaggio di Del Sole.

Ci pensa Cargnelutti a far tornare in vantaggio i calabresi una volta per tutte con l’ennesimo colpo di testa vincente, su assist di Ricci, all’89’. Il trionfo casalingo porta altri tre punti al Crotone che tocca in questo modo quota 46 nella classifica del girone C di Serie C stagione 2024/2025. Il Giugliano rimane invece bloccato a 38 punti nella graduatoria del torneo.

VIDEO CROTONE GIUGLIANO: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS