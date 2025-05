HIGHLIGHTS CROTONE JUVENTUS U23: LA PARTITA

Non c’è nulla da aspettarsi nei primi minuti di Crotone Juventus U23, due squadre che come da previsioni preferiscono aspettare che siano gli avversari a fare la prima mossa. Ma abbiamo un ottimo spunto di Faticanti che si sgancia dalla propria linea difensiva e prova a fare superiorità numerica. Purtroppo il suo tiro viene intercettato da un difensore.

Si chiude poi la prima frazione di gioco con il risultato che non cambia, anche se abbiamo avuto diverse occasioni sia da una parte che dall’altra. La prima è sempre della Juve, che con Guerra prova ad entrare in area e a stoppare il pallone per tirare. Purtroppo però il giocatore è lento e quindi il portiere riesce ad intervenire senza troppi problemi. Poi Gomez per il Crotone prova un tiro da fuori area, ma finisce facile preda di Daffara.

VIDEO CROTONE JUVENTUS U23, IL SECONDO TEMPO

Termina 0-0 la sfida di Crotone Juventus U23, risultato che premia i calabresi grazie al miglior piazzamento ottenuto nella regular season. Match molto combattuto, con occasioni da entrambe le parti ma poca lucidità sotto porta. Nella prima frazione sono i bianconeri ad andare più vicini al vantaggio, soprattutto con Faticanti che si sgancia dalla linea difensiva creando superiorità, ma al momento del tiro viene murato.

Cresce però il Crotone col passare dei minuti: prima Tumminello ha una ghiotta occasione a tu per tu con Daffara, bravissimo però a restare in piedi e chiudere lo specchio. Poi è Gomez a provarci dalla distanza, ma il suo tiro finisce centrale tra le braccia del portiere. Nella ripresa, partita più tattica e spezzettata. Guerra ha l’unica vera palla gol ma il lancio è troppo lungo e l’attaccante non riesce a concludere prima dell’uscita dell’estremo difensore. Crotone avanti, Juventus eliminata.

VIDEO CROTONE JUVENTUS U23: GOL E HIGHLIGHTS