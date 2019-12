Video/ Crotone Livorno (2-1): highlights e gol, vittoria in rimonta per i pitagorici

Il video con gli highlights e i gol di Crotone Livorno 2-1 ci mostra quanto accaduto allo Scida, teatro della sfida valevole per la diciassettesima giornata di Serie B 2019-20 che si è conclusa con il successo dei pitagorici che si rilanciano in zona play-off. Niente da fare per i labronici che nonostante l’avvicendamento in panchina tra Breda e Tramezzani non sono riusciti a dare una svolta al loro campionato, la classifica resta sempre problematica (per usare un eufemismo) per i toscani che non schiodano dall’ultimo posto, dietro a Cosenza e Trapani che a loro volta rischiano seriamente di perdere contatto da Juve Stabia e Venezia che in questo momento disputerebbero il play-out per la permanenza nella categoria. Partenza arrembante degli uomini di Stroppa che mettono paura a Plizzari con Simy che cicca clamorosamente il pallone a pochi passi dalla porta, dal gol sbagliato si passa ovviamente al gol subito con Marras che fa pagare a carissimo prezzo la leggerezza di Molina e trafigge Cordaz portando in vantaggio gli ospiti. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere e nel giro di tre minuti rimettono le cose a posto con Cuomo e Crociata. A inizio ripresa Marras sfiora la doppietta, questa volta Cordaz non si fa sorprendere e con una parata delle sue salva il risultato, successivamente il Crotone non riesce a chiuderla, per Simy non è proprio giornata mentre Mustacchio si vede negare la rete del KO dall’intervento decisivo di Porcino che sventa il tap-in del numero 7 a portiere battuto, con Plizzari tenuto impegnato da Vido. Bisogna quindi aspettare il triplice fischio di Minelli, un’attesa snervante visto che arriva al 98′ (tante interruzioni nel secondo tempo), al termine di una partita che non sembrava non volesse finire mai.

LE DICHIARAZIONI

Quarto gol in campionato per Giovanni Crociata, l’uomo che di fatto ha deciso il match allo Scida: “Dedico questa vittoria alla mia famiglia visto che tra pochi giorni è Natale e sono venuti a trovarmi. Tre punti che ci volevano e ci ridanno quella fiducia che avevamo perso nelle scorse settimane. Sono davvero felice per i compagni, per i tifosi e per tutto l’ambiente. È stata una partita difficile, come al solito nessuno ci ha regalato niente, siamo stati bravi a rimanere sul pezzo per novanta minuti e a lottare su ogni pallone fino a conquistare tutta la posta in palio. Mi mancava segnare, è sempre una bella sensazione buttarla dentro. Come dissi in tempi non sospetti era fondamentale mantenere la calma anche quando i risultati non arrivavano, sono convinto che potremo dire la nostra e che saremo protagonisti per tutta la regular season e speriamo anche oltre. Le tante assenze non ci hanno scalfito, per fortuna disponiamo di una rosa lunga e le alternative non ci mancano, anzi, spesso il mister ha l’imbarazzo della scelta su chi schierare e ogni volta è praticamente impossibile non scontentare nessuno”.

CLICCA QUI PER IL VIDEO CROTONE LIVORNO, HIGHLIGHTS E GOL



© RIPRODUZIONE RISERVATA