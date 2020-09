Video/ Crotone Milan (0-2) gol e highlights: ecco Brahim Diaz! (Serie A)

Nonostante l’assenza di Ibrahimovic il Milan vince e convince. Allo stadio Ezio Scida di Crotone, gli uomini di Stefano Pioli si impongono con un netto due a zero. Il video Crotone Milan evidenzia il meritato successo da parte dei rossoneri, che proseguono la loro striscia positiva nel mese di settembre. La formazione meneghina segna un gol nel primo tempo ed uno nel secondo, proiettandosi al primo posto della classifica. Il Crotone parte con lo spirito giusto, ma ben presto è il Milan a prendere in mano il pallino del gioco e a schiacciare la compagine di Stroppa nella sua metà campo. Il ‘Diavolo’ gestisce con disinvoltura il possesso del pallone, in attesa di trovare il varco giusto tra le maglie dei calabresi. Per il primo gol bisogna comunque aspettare il quarantacinquesimo minuto ed un calcio di rigore, realizzato con grande freddezza da un ottimo Kessie. Penalty decretato dal direttore di gara Pairetto dopo aver visto il fallo di Marrone all’interno dell’area. Nel secondo tempo la musica non cambia, il Milan va subito alla ricerca del raddoppio e quando lo trova chiude virtualmente la gara. Brahim Diaz, schierato dal primo minuto in campo, con Castillejo in panchina entrato nel corso del match, è riuscito a realizzare il bis dalla distanza ravvicinata. Il 2-0 del Milan taglia definitivamente le gambe al Crotone, che alza bandiera bianca. Vittoria rossonera rovinata dall’infortunio di Rebic a metà ripresa: il croato lascia il campo per un problema alla spalla e tiene in apprensione tutto lo staff tecnico, visto il periodo complicato dovuto ad altre assenze pesanti, come quella di Ibrahimovic.

VIDEO CROTONE MILAN: IL TABELLINO

CROTONE-MILAN 0-2

MARCATORI: 45′ Kessié, 50′ Diaz

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Pedro Pereira (72′ Reca), Messias, Cigarini, Zanellato (46′ Henrique), Molina (83′ Rispoli); Simy, Dragus (72′ Vulic).

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessie, Tonali (63′ Bennacer); Saelemaekers (63′ Castillejo), Calhanoglu (83′ Leao), Diaz (83′ Krunic); Rebic (57′ Colombo)

Arbitro: Pairetto

Ammoniti: Marrone (C), Gabbia (M), Theo Hernandez (M)

Espulsi: –

VIDEO CROTONE MILAN





