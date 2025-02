VIDEO E HIGHLIGHTS CROTONE MONOPOLI, PARTITA SENZA STORIA…

Un avvio molto divertente quello in Crotone Monopoli, anche se nessuna delle due squadre si è avvicinata abbastanza alla porta avversaria per tentare una conclusione degna di questo nome. Però il ritmo è alto, e De Risio sta dando prova di belle progressioni che riescono a far ripartire, seppur poco, la sua squadra.

Però alla fine il risultato si sblocca, proprio alla mezzora di gioco con una bella azione sulla destra fino all’accentramento di Murano che poi va concludere forte sul primo sul primo palo andando a trovare una bella rete sulla sinistra, un gol di pregevole fattura di un attaccante che stava vivendo una piccola crisi all’interno dello spogliatoio.

VIDEO CROTONE MONOPOLI, IL SECONDO TEMPO

Crotone batte Monopoli 2-0 al termine di una partita dominata dai padroni di casa, con una doppietta di Jacopo Murano che ha deciso il match. Il primo tempo era stato equilibrato, con il Crotone che era riuscito a sbloccare il risultato grazie a un bel gol di Murano, che aveva finalizzato una buona azione costruita sulla destra. Il Monopoli, pur cercando di reagire, aveva faticato a concretizzare le sue occasioni, con un colpo di testa di Bruschi che aveva sfiorato il pareggio, ma la palla aveva colpito il palo esterno.

Nella ripresa, il Crotone ha controllato il vantaggio e al 2-0 ci ha pensato ancora Murano, che ha trovato la rete del raddoppio con un’altra bella azione personale. Il Monopoli ha provato a riaprire la gara, ma senza successo, con i padroni di casa che hanno difeso con ordine e portato a casa i tre punti. Una vittoria meritata per il Crotone, che sale in classifica grazie alla prestazione del suo attaccante protagonista, Murano, autore di una doppietta decisiva.

