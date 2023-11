Video/ Crotone Monterosi Tuscia (2-1) gol e highlights: Bruzzaniti non perdona (12 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CROTONE MONTEROSI TUSCIA: SINTESI

Nei primi venti minuti di Crotone e Monterosi Tuscia, assistiamo a una partita intensa e combattuta. Il risultato al momento è di 1-0 in favore del Crotone, grazie alla rete di Crialese. La squadra di casa sembra determinata a mantenere il vantaggio, con una buona organizzazione difensiva e sfruttando le occasioni create in attacco. Crialese ha dimostrato freddezza e precisione nel concludere, portando il Crotone in vantaggio. Dall’altra parte, il Monterosi Tuscia cerca di reagire e creare pericoli nella metà campo avversaria. La partita è equilibrata, con entrambe le squadre che cercano di imporre il proprio gioco. Il Crotone sembra concentrato sul controllo del centrocampo e sulla costruzione di azioni per mettere in difficoltà la difesa avversaria. Al Monterosi Tuscia spetta ora la sfida di rispondere e cercare l’opportunità per pareggiare il punteggio. L’azione è veloce e gli animi sono accesi mentre entrambe le squadre cercano di ottenere un risultato positivo. Restiamo con il fiato sospeso per vedere come si evolverà il match nei prossimi minuti.

Il primo tempo di Crotone contro Monterosi Tuscia si è concluso con un risultato di 1-1, dopo il pareggio di Bittante. La partita si è dimostrata avvincente fin dall’inizio, con entrambe le squadre che hanno cercato di prendere il controllo del gioco. Il Crotone ha ottenuto il vantaggio iniziale con la rete di Crialese, ma il Monterosi Tuscia ha risposto prontamente con il gol di Bittante. Entrambe le squadre sembrano determinate a lottare per la vittoria, con un gioco equilibrato in mezzo al campo e azioni interessanti da entrambe le parti. La seconda metà del match si prospetta altrettanto avvincente, con entrambe le squadre che cercano di ottenere il massimo risultato possibile. Restiamo con il fiato sospeso per vedere come si svilupperanno gli eventi nella seconda metà della partita.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CROTONE MONTEROSI TUSCIA, IL SECONDO TEMPO

Nel corso dei primi venticinque minuti della seconda metà di Crotone contro Monterosi Tuscia, il risultato è rimasto bloccato sul 1-1. Tuttavia, gli ospiti hanno avuto un’opportunità chiara per portarsi in vantaggio con Sini. La partita si sta mantenendo equilibrata, con entrambe le squadre che cercano di prendere il controllo e creare occasioni per sbloccare il risultato. Sini ha avuto un’occasione che avrebbe potuto cambiare il corso della partita, ma la difesa di Crotone è riuscita a respingere il pericolo. La partita continua a essere combattuta, e sarà interessante vedere come si sviluppa nel corso della seconda metà del secondo tempo.

Crotone e Monterosi Tuscia è giunta al termine con un risultato finale di 1-1. La gara è stata caratterizzata da momenti di intensità e equilibrio, con entrambe le squadre che hanno dimostrato impegno e determinazione sul terreno di gioco. Il Crotone ha aperto le marcature con la rete di Crialese, mettendosi così in vantaggio nel primo tempo. Tuttavia, il Monterosi Tuscia ha reagito prontamente, riuscendo a pareggiare i conti grazie al gol di Bittante. Nonostante gli sforzi da entrambe le parti nel corso della partita, nessuna delle squadre è riuscita a trovare la rete del vantaggio, portando la partita a concludersi con un pareggio 1-1. Entrambe le squadre possono trarre alcuni aspetti positivi dalla loro prestazione, ma dovranno continuare a lavorare per migliorare nelle prossime sfide. Alla fine però segna il Crotone con Bruzzaniti.

CROTONE MONTEROSI, IL TABELLINO

CROTONE: Dini A. (Portiere), Leo D., Bove D., Loiacono G., Tribuzzi A. (dal 45’+5 st Spaltro R.), Felippe Martello L. (dal 37′ st Jurcec J.), Petriccione J., Crialese C. (dal 1′ st Bruzzaniti G.), D’Ursi E. (dal 1′ st Pannitteri O.), Tumminello M., Vuthaj D. (dal 23′ st Gomez G.). A disposizione: Cantisani R., D’Alterio F. (Portiere), Giannotti P., Giron M., Martino A., Negro Di Stefano V., Papini F., Schiro T.

MONTEROSI TUSCIA: Mastrantonio D. (Portiere), Altobelli D., Piroli D., Sini S., Mbende E., Bittante L., Parlati S., Frediani M. (dal 39′ st Di Renzo A.), Palazzino F. (dal 25′ st Di Francesco D.), Vano M. (dal 25′ st Ekuban J.), Fantacci T. (dal 40′ st Silipo A.). A disposizione: Di Paolantonio A., Ferreri G., Giordani P., Perrotta F., Rigon A. (Portiere), Tolomello F.

RETI: al 16′ pt Crialese C. (Crotone) , al 45’+3 st Bruzzaniti G. (Crotone) al 34′ pt Bittante L. (Monterosi Tuscia) .

AMMONIZIONI: al 33′ st Loiacono G. (Crotone), al 40′ st Tribuzzi A. (Crotone), al 45′ st Bove D. (Crotone) al 10′ pt Sini S. (Monterosi Tuscia), al 38′ pt Frediani M. (Monterosi Tuscia), al 40′ pt Parlati S. (Monterosi Tuscia), al 30′ st Fantacci T. (Monterosi Tuscia), al 31′ st Mbende E. (Monterosi Tuscia), al 33′ st Piroli D. (Monterosi Tuscia), al 42′ st Mastrantonio D. (Monterosi Tuscia).

