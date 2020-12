Video/ Crotone Napoli (0-4) highlights e gol: gli azzurri calano il poker

Il Napoli vince in scioltezza sul campo del Crotone grazie alle reti siglate da Insigne, Lozano, Demme e Petagna. Andiamo a ripercorrere tutte le fasi salienti della gara. Ci prova subito Petagna imbeccato da Zielinski, palla fuori di poco. Angolo di Petriccione, para facile Ospina. Messias supera Koulibaly, fallo del difensore con conseguente giallo. Lozano imbecca per Petagna che allunga per Insigne, Cordaz blocca facile sul capitano del Napoli. Di Lorenzo per Lozano, chiudono bene i calabresi. Manolas prova ad imbeccare Lozano, esce bene Cordaz. Sfera per Petagna che prova la giocata in area ma viene fermato. Lozano pesca Petagna che colpisce male la sfera. Molina pesca Messias che calcia alto. Insigne serve per Petagna che tira su Cordaz. Reca prova il cross dalla sinistra, para facile Ospina. Insigne! La sblocca il Napoli alla mezzora di gioco. Grande azione di Zielinski che supera Cuomo con un tunnel. Sfera ad Insigne che sigla con un destro a giro. Nel Crotone entra Vulic per Benali. Molina per Vulic che tira al volo, ottima risposta di Ospina. La prima frazione termina con il Napoli avanti sul Crotone grazie alla rete realizzata da Lorenzo Insigne.

SECONDO TEMPO

Bruttissimo intervento di Petriccione su Demme. L’arbitro rivede l’intervento al monitor ed estrae il rosso per il centrocampista. Pedro Pereira ferma Demme con un fallo tattico e si becca il giallo. Lozano! Arriva il raddoppio del Napoli! Insigne pesca il messicano tutto solo in area, controllo e tiro che non lascia scampo a Cordaz. Reca abbatte Lozano e si prende il giallo. Nel Napoli esce Zielinski ed entra Mertens. Insigne per Mertens che appoggia per Koulibaly, la sfera termina altissima. La sfera arriva a Petagna ma Marrone lo chiude. Napoli in pieno controllo della gara, il Crotone fatica nel proporre azioni pericolose. Demme! Cala il tris il Napoli! Lozano serve per Mertens che a sua volta serve Demme, tiro che non lascia scampo a Cordaz. Il Napoli gestisce ora le forze in vista del match di Europa League decisivo contro la Real Sociedad. Politano si becca il giallo per simulazione. Petagna! Arriva il poker del Napoli! Bel servizio di Mertens e rete dell’ex Spal. Termina il match, il Napoli cala un bel poker sul campo del Crotone.

VIDEO CROTONE NAPOLI, LE DICHIARAZIONI

Giovanni Stroppa, tecnico del Crotone, commenta con le seguenti parole la brutta sconfitta della sua compagine. Queste le dichiarazioni raccolte dal portale tuttomercatoweb: “Credo che l’espulsione di Petriccione, che considero giusta, abbia condizionato il resto della partita. Già c’era tanto da correre in undici contro undici, l’uomo in meno ci ha tolto dei riferimenti. Qualcosa abbiamo fatto ma è diventato più difficile. Fino all’espulsione penso che la squadra abbia fatto un’ottima partita, eravamo determinati e con la cattiveria giusta, creando e rischiando il minimo. Poi dopo l’invenzione di Insigne si è messa in salita”. Gennaro Gattuso parla di risultato troppo pesante per i calabresi ed è felice per la vittoria dei suoi: “Le partite sono tutte difficili in Serie A. Complimenti alla squadra per come l’abbiamo affrontata. Il risultato è bugiardo, ma mi è piaciuta la mentalità. Il Crotone ci ha messo in difficoltà, poi è stato penalizzato dall’uomo in meno. Dobbiamo continuare, con la consapevolezza che ogni gara ha una storia a sé. Non è facile giocare ogni 3-4 giorni. Venerdì siamo tornati alle 5-6 di mattina e non abbiamo fatto nulla”

IL TABELLINO

Marcatori: 31’pt Inisgne, 13’st Lozano, 31’st Demme, 45’st Petagna

Assist: 31’pt Zielinsky, 13’st Insigne, 31’st Mertens, 45’st Mertens

Crotone (3-5-2): Cordaz; Cuomo, Marrone, Luperto; Pereira (40’st Eduardo), Molina, Benali (36’Vulic), Petriccione, Reca; Messias, Simy (40’st Dragus). Allenatore: Stroppa.

Napoli (4-2-3-1); Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly (38’st Maksimovic), Manolas, Mario Rui; Demme, Bakayoko (33’st Lobokta); Lozano (32’st Politano), Zielinski (23’st Mertens), Insigne (33’st Elmas); Petagna. Allenatore: Gattuso.

Espulsi: Petriccione (C) al 5’st per gioco pericoloso

Ammoniti: Koulibaly (N), Cuom (C), Pereria (C), Reca (C), Lobokta (N), Politano (N)

