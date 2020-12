Video/ Crotone Parma (2-1): highlights e gol, Messias abbatte i ducali (Serie A)

Ecco il video di Crotone Parma, valida per la 14^ giornata di Serie A. Il Crotone vince 2-1 in casa contro il Parma trovando la seconda vittoria stagionale. Decide il match il brasiliano Junior Messias, autore di una doppietta nel primo tempo. Kucka nella ripresa la riapre ma i calabresi resistono ottenendo una vittoria che li proietta a ridosso della zona salvezza. In attesa delle partite in programma domani, la squadra di Stroppa è terz’ultima a due punti dallo Spezia. Il Parma è invece 15esimo con tre punti di vantaggio dalla zona retrocessione. Nel prossimo turno di campionato, in programma il 3 gennaio 2021 il Crotone giocherà a San Siro contro l’Inter mentre il Parma ospiterà il Toro.

VIDEO CROTONE PARMA: IL PRIMO TEMPO

Padroni di casa con Messias e Riviere in attacco. In difesa, Golemic è scortato da Cuomo e Luperto. A centrocampo spazio a Molina, Zanellato e Vulic in mezzo, mentre sulle fasce troviamo Pedro Pereira e Reca. Liverani schiera Inglese in coppia con Karamoh in avanti, vista l’assenza per infortunio di Gervinho. A centrocampo, Sohm vince il ballottaggio della vigilia con Cyprien e affianca Hernani e Kurtic con Kucka sulla trequarti. La difesa è guidata dall’esperto Bruno Alves affiancato da Osorio con Gagliolo e Busi sulle corsie laterali. Dirige la gara l’arbitro Fabio Maresca della sezione AIA di Napoli. Inizio di partita piuttosto confuso con entrambe le squadre intente a creare possesso palla, senza però pungere: fioccano gli errori. Il primo sussulto arriva al sesto minuto. Conclusione tentata dalla distanza di Zanellato. Il pallone finisce ben distante dalla porta difesa da Sepe. Poco dopo Bruno Alves ci prova da calcio piazzato. Tutto facile per Cordaz. Liverani prova a guidare passo passo i suoi mentre Stroppa applaude con convinzione le idee dei rossoblù. La pressione del Parma guasta sul nascere le manovre offensive dei padroni di casa, i quali cercano di giocare a due tocchi. Al 15esimo il Crotone guadagna un calcio d’angolo ma in area piccola Inglese è il difensore in più: area spazzata. Tanta frenesia, molta intensità. Squadre che mostrano di volere a tutti i costi l’intera posta in palio. I pitagorici si affidano alle sfuriate di Pedro Perreira sulla destra ma Gagliolo, nel frattempo, si rende protagonista di un’ottima prova, concedendo poco su quella fascia. Rete annullata al 20esimo al Crotone. Riviere commette fallo in attacco su Bruno Alves, rendendo vano il proseguimento dell’azione. Al 22esimo il Parma va vicinissimo al gol.

Kucka e Inglese sfondano per vie centrali. Palla a Karamoh che apre troppo il piattone: palla sul fondo di poco. Gol sbagliato…gol subito. Al 23esimo Reca trova Messias in area. Protezione di palla, rotazione di 180° e tiro preciso che vale l’1-0. Gli ospiti trovano immediatamente il pareggio ma Inglese si fa beccare in off-side. Karamoh non molla e poco dopo ci riprova trovando un clamoroso palo. Si è accesa la partita dello Scida. La partita si accende. Vulic mette un traversone dalla trequarti sinistra per l’inserimento in area di Golemic. La spizzata aerea del difensore serbo del Crotone finisce tra le braccia di Sepe. Al 32esimo Kurtic si rende pericoloso. Cross dalla destra in area di Busi per l’ex Atalanta. La girata di testa del centrocampista finisce sul fondo. Poco dopo lo sloveno viene ammonito da Maresca. Hernani prova con qualche dribbling a creare superiorità in avanti ma non basta. Il Crotone si chiude bene. Al 36esimo i crociati ci riprovano. Conclusione improvvisa dal limite dell’area di Inglese. Il centravanti ospite calcia potente ma centrale. Cordaz devia la sfera di gioco in corner. Al 44esimo arriva la rete del 2-0. Lancio in profondità di Molina per lo scatto di Messias. Il brasiliano stoppa palla di petto e supera Sepe dal limite dell’area con un delizioso pallonetto. Doppietta per l’attaccante del Crotone, che raddoppia poco prima dell’intervallo.

VIDEO CROTONE PARMA: IL SECONDO TEMPO

Liverani prova a scuotere i suoi ordinando due cambi al ritorno dagli spogliatoi. Fuori Busi e Sohm, dentro Brunetta e Iacoponi. Il Parma ricomincia sicuramente con maggior determinazione rispetto al primo tempo. Maresca prova a contenere gli animi punendo con due cartellini gialli l’eccesiva foga messa in campo da Kurtic e Inglese. Cross tagliato dalla fascia sinistra in area di Brunetta. La palla finisce ben oltre la traversa. Occasione ospite al 50esimo. Calcio d’angolo dalla destra di Brunetta per il colpo di testa a centro area di Osorio. Cordaz, in traiettoria, lascia andare il pallone sul fondo. Ancora i ducali. Traversone dalla sinistra in area di Gagliolo. Cordaz esce e fa sua la sfera di gioco. Ammonito Cuomo al 55esimo. Tre minuti dopo arriva la rete del 2-1. Da corner Kucka ha tutto il tempo di mirare con potenza, colpendo senza neanche saltare troppo di testa la sfera. Cordaz si allunga ma non ci arriva. Grosse responsabilità della difesa crotonese in questa circostanza. Gara riaperta. Stroppa ordina un cambio. Esce Riviere ed entra Simy. Prima sostituzione per il Crotone. Liverani rincara la dose. Esce Inglese, autore di una buona prova, entra Cornelius. Terza sostituzione per il Parma. Indecisione della difesa del Crotone: Karamoh recupera palla al limite e penetra in area. Solo il grande intervento in uscita di Cordaz impedisce all’attaccante francese del Parma di depositare il pallone in rete. Crotone ancora disattento. Esce Cuomo entra Magallan. Seconda sostituzione per il Crotone.

Parma in avanti. Cross tagliato dalla trequarti sinistra di Gagliolo per il colpo di testa a centro area di Brunetta. Cordaz si supera alzando la palla oltre la traversa.Brunetta suggerisce per Cornelius al limite dell’area che calcia rasoterra di prima intenzione sul primo palo. Cordaz si distende e blocca il pallone. Il capitano tiene i suoi a galla, difendendo il vantaggio. Liverani effettua un altro cambio. Esce Hernani, entra Cyprien. Quarta sostituzione per il Parma. Poco dopo il Crotone si rivede in avanti. Reca, servito sulla fascia sinistra da Simy, si spinge sul fondo e la mette forte sul primo palo. Sepe, in traiettoria, respinge il cross dell’esterno polacco dei padroni di casa. Risposta ducale che non si fa attendere. Kucka calcia potentemente dal limite dell’area. Cordaz neutralizza il tiro centrale del centrocampista gialloblu. Ammonito Golemic per perdita di tempo al minuto 82. Punizione dalla trequarti sinistra di Vulic. La palla sorvola la traversa e finisce sul fondo. Esce Osorio, entra Valenti. Il Parma esaurisce i cambi a disposizione. Riecco la fantasia carioca in attacco crotonese. Messias, dopo un paio di dribbling, rientra da destra e calcia a giro. Sepe, in traiettoria, para facilmente il tiro dell’attaccante brasiliano. Ammonito Cyprien. Fallo a centrocampo ai danni di Vulic. Intanto Jacopo Petriccione prende il posto di Zanellato. Nei minuti finali i gialloblù si riversano in attacco e rischiano. Al 92esimo il Crotone sfreccia in contropiede. Vulic penetra in area e cade dopo un contatto sospetto con Karamoh. Maresca lascia proseguire. Poco dopo il VAR confermerà la decisione del direttore di gara campano. Ammoniti intanto Reca, Iacoponi e Luperto. Al 96esimo un pallone velenoso capita sui piedi di Kucka. Tiro rasoterra che termina fuori di pochissimo. I padroni di casa resistono fino al 97esimo trovando così la seconda, preziosa, vittoria stagionale.