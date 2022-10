Video/ Crotone Picerno (1-0) gol ed highlights: Gomez per il secondo posto!

VIDEO CROTONE PICERNO (1-0): VITTORIA IMPORTANTE!

Video Crotone Picerno che, a differenza di diversi campi del girone C, non si sblocca nei primi minuti portando maggiormente fasi di studio tra le due squadre. Crotone, padrona di casa, che cerca la giocata giusta con Chiricò ma niente da fare per il giocatore ex Padova che sembra essere in difficoltà con la marcatura fissa degli uomini in trasferta. Kargbo prova a sguscuade ma ancora una volta niente da fare fino al minuto 37 quando viene fischiato e dichiarato un calcio di rigore per la formazione di casa. Dagli undici metri si presenta Guido Gomez che non sbagliaa sfida personale contro Crespi e porta i suoi in avanti quasi suo finire del primo tempo regolamentare. Nel finale poche emozioni e squadre all’intervallo.

Seconda frazione di gioco che racconta la storia del primo tempo ma con qualche cambiamento: il cartellino preso nel corso del primo tempo da Giuseppe Cuomo costa caro perché nel secondo tempo è costretto a lasciare il campo per un intervento irregolare che gli vale la seconda sanzione. Una svolta importante per la partita che comunque non comporta problemi per il Crotone che vince la partita al termine dei 90 minuti di gioco dopo aver sofferto raggiungendo quota 28 punti in campionato avvicinandosi al Catanzaro primo in classifica.

VIDEO CROTONE PICERNO: IL TABELLINO

CROTONE: Branduani; Calapai, Golemic, Cuomo, Mogos; Awua (23’st Vitale), Petriccione, Tribuzzi (29’st Giannotti); Chiricò (18’st Bove), Gomez (29’st Tumminello), Kargbo. A disp. : Dini, Gattuso, Papini, Crialese, Giron, Pannitteri, Rojas, Bernardotto, Panico. All. Lerda

PICERNO: Crespi; Novella, Garcia, Allegretto, Guerra; De Cristofaro, Pitarresi (38’pt Golfo), De Ciancio (19’st Dettori), Esposito (42’st Santarcangelo); Kouda (19’st Liurni), Diop (42’st Gerardi). A disp. : Albertazzi, Pagliai, Montesano, Reginaldo. All. Longo

Arbitro: Bonacina di Bergamo

Reti: 37’pt Gomez (C) su rigore

Ammoniti: Diop (P), Garcia (P), Esposito (P), Petriccione (C)

Espulso: 17’st Cuomo (C) per doppia ammonizione

