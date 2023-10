Video/ Crotone Picerno (2-1) gol e highlights: vittoria in rimonta, +3 per Zauli

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CROTONE PICERNO: LA CRONACA

Video Crotone Picerno che regala un primo tempo bellissimo con due formazioni che giocano a viso aperto e senza paura di scoprirsi. Primo tempo che si apre con la rete del solito Jacopo Murano, sempre più capocannoniere di questo campionato. Esposito inventa dalla fascia e con un preciso traversone mette nelle condizioni l’attaccante di colpire verso la porta e sbloccare il risultato. Il pareggio del Crotone arriva poco dopo con la rete firmata dal difensore centrale francese ex Bari e Chievo Gigliotti. Per il centrale di Lamberto Zauli è il secondo gol in campionato quest’anno. Raddoppio sempre dei padroni di casa questa volta con il bomber Guido Gomez il più veloce all’interno dell’area di rigore a svettare di testa e portare in vantaggio i propri compagni.

DIRETTA/ Crotone Picerno (risultato finale 2-1): vittoria di casa (Serie C, 8 ottobre 2023)

Secondo tempo della sfida tra Crotone e Picerno che presenta ritmi decisamente più bassi rispetto a quelli visti all’interno della prima frazione di gioco. Gioco diversi i cambi dei due tecnici in campo. D’Ursi prova il tiro da fuori ma si salva la formazione avversaria con il pallone che non termina in rete. Occasione importante adesso. Mancino da fuori di Giron servito da un super D’Errico ma la palla non termina in rete. Occasionissima Crotone: D’Errico per D’Ursi che tira a colpo sicuro ma non trova la gioia del gol per pochissimo nonostante la posizione favorevole. Triplice fischio del direttore di gara e Crotone che ottiene la vittoria per 2-1.

Video/ Benevento Crotone (3-2) gol e highlights: incredibile rimonta! (Serie C, 6^ giornata, 1 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CROTONE PICERNO: IL TABELLINO

CROTONE: Dini A. (Portiere), Leo D., Loiacono G. (dal 37′ st Bove D.), Gigliotti G., Giron M., Petriccione J. (dal 37′ st Giannotti P.), Felippe Martello L. (dal 15′ st D’Errico A.), D’Ursi E., Tribuzzi A., Vitale M. (dal 23′ st Negro Di Stefano V.), Gomez G. (dal 15′ st Tumminello M.). A disposizione: Bruzzaniti G., Cantisani R., Crialese C., D’Alterio F. (Portiere), Lucano A. (Portiere), Pannitteri O., Papini F., Rojas L., Spaltro R., Vuthaj D.

PICERNO: Merelli D. (Portiere), Pagliai G. (dal 13′ st Ceccarelli T.), Garcia R., Allegretto A. (dal 1′ st Gilli M.), Guerra W., De Ciancio R., Gallo A., Vitali P. (dal 5′ st De Cristofaro A.), Graziani V. (dal 35′ st Diop A.), Esposito E., Murano J.. A disposizione: Biasiol E., Ciko S., Esposito A. (Portiere), Maiorino P., Pitarresi F., Santarcangelo A., Savarese M., Summa E. (Portiere)

DIRETTA/ Picerno Sorrento (risultato finale 1-1): un punto a testa

Reti: al 25′ pt Gigliotti G. (Crotone) , al 44′ pt Gomez G. (Crotone) al 5′ pt Murano J. (Picerno) .

Ammonizioni: al 45’+1 st Tribuzzi A. (Crotone) al 10′ st Pagliai G. (Picerno), al 16′ st Esposito E. (Picerno).

VIDEO CROTONE PICERNO: GOL E HIGHLIGHTS













© RIPRODUZIONE RISERVATA