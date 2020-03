Video/ Crotone Pisa (1-0): highlights e gol. A Stroppa basta Simy al 94′

Allo Stadio Ezio Scida il Crotone supera in extremis il Pisa per 1 a 0. Come si vede nel video di Crotone Pisa, nel corso della prima frazione di gioco lo spettacolo lascia abbastanza a desiderare e le emozioni scarseggiano su entrambi i fronti, se si escludono le opportunità fallite da Vido da un lato, Molina e Golemic dall’altro. Nel secondo tempo il copione si ripete in maniera abbastanza analoga rispetto a quanto ammirato in precedenza e la sfida, dopo le chances per Pinato, Simy, Mustacchio e Messias nel giro di appena quattro minuti a partire dal 71′. La sfida si accende realmente soltanto nei suoi istanti finali: nel recupero, infatti, gli ospiti toscani allenati da mister D’Angelo pasticciano e rimangono in inferiorità numerica dal 90’+2′ a causa dell’espulsione per rosso diretto rimediata da Belli, reo di aver commesso un pericoloso un intervento fuori tempo ai danni di Molina. I rossoblu del tecnico di casa Stroppa non si fanno pregare ed approfittano subito della situazione favorevole senza dare l’opportunità ai rivali di giornata di riorganizzarsi passando in vantaggio al 90’+4′ grazie alla rete messa a segno da Simy, sull’assist offertogli dal suo compagno Mustacchio. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo ventisettesimo turno del campionato cadetto permettono al Crotone di salire a quota 47 nella classifica della Serie B mentre il Pisa non si muove, rimanendo fermo con i suoi 33 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come il Crotone abbia sostanzialmente meritato di ottenere questo successo soprattutto se si guarda a quanto prodotto in fase offensiva. I calabresi hanno collezionato un importante 16 a 5 nel conteggio delle conclusioni complessive, delle quali 3 a 2 quelle indirizzate nello specchio della porta, oltre al 130 a 90 negli attacchi, dei quali 68 a 38 quelli pericolosi. I rossoblu hanno effettuato anche un maggior numero di contrasti, 18 a 11, ed hanno senza dubbio toccato un numero di palloni di gran lunga superiore a quelli gestiti dai toscani, come suggerito dal 606 a 245 nei passaggi totali. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Pisa è stata la squadra più scorretta a causa del 21 a 15 nel computo dei falli e l’arbitro Alessandro Prontera, proveniente dalla sezione di Bologna, oltre ad aver espulso con un rosso diretto Belli nel recupero tra gli uomini di mister D’Angelo, ha estratto il cartellino giallo per ben otto volte ammonendo rispettivamente Barberis, Marrone da un lato, Siega, Meroni, Soddimo, Benedetti, Gori e De Vitis dall’altro.

IL TABELLINO

Crotone-Pisa 1 a 0 (p.t. 0-0)

Reti: 90’+4′ Simy(C).

Assist: 90’+4′ Mustacchio(C).

CROTONE (3-5-2) – Cordaz; Curado, Marrone, Cuomo; Molina, Benali, Barberis, Crociata(86′ Jankovic), Mazzotta(62′ Mustacchio); Armenteros(62′ Messias), Simy. All.: Stroppa.

PISA (4-3-3) – Gori; S. Benedetti, Belli, Ant. Caracciolo, Meroni(63′ Pisano); Marin, Siega, Pinato(77′ De Vitis); Vido(56′ Lisi), Marconi, Soddimo. All.: D’Angelo.

Arbitro: Alessandro Prontera (Bologna).

Ammoniti: 24′ Barberis(C); 28′ Siega(P); 34′ Meroni(P); 58′ Marrone(C); 77′ Soddimo(P); 82′ Benedetti(P); 90’+3′ Gori(P); 90’+6′ De Vitis(P).

Espulsi: 90’+2′ Belli(P).

